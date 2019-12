Entrevistas recientes

La reciente publicación el pasado octubre de mi segundo libro, «Viviendo en el futuro«, está generando una actividad en medios bastante superior a lo habitual, que intento en la medida de lo posible ir dejando recogida en esta página – que además de servir como vehículo para las cosas que escribo, ejerce también desde sus inicios la función de archivo personal de las cosas que voy haciendo.

Pura C. Roy me hizo una entrevista en profundidad para El Asombrario, que publicó hace unos días bajo el título «El futuro ya no es lo que era: lo que nos espera con la invasión tecnológica«, en la que revisamos bastantes de los capítulos y de las ideas de mi libro, y que decidió ilustrar con una foto mía de allá por el año 2008 nada menos que con Mark Zuckerberg, de quien últimamente no suelo hablar en términos demasiado elogiosos…

Además, Mariola Dinarès me entrevistó en Catalunya Radio para su programa Popap. La entrevista, titulada en catalán pero realizada en castellano, dura aproximadamente unos 25 minutos, hablamos sobre la economía de los datos, sobre el futuro de la salud, sobre la remodelación de las ciudades, y sobre nuestra relación con el trabajo, incluyendo comentarios sobre la necesidad de plantear modelos de renta básica incondicional en un entorno en el que el que métricas que obsesionan a los políticos, como el Producto Interior Bruto o la creación de empleo tendrán cada vez menos sentido. Se titula «En un futur, treballar serà voluntari«.