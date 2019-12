¿El triunfador de la década en movilidad? La bicicleta

El uso de la bicicleta en movilidad urbana y, en particular, los programas de bike-sharing se han convertido en el verdadero triunfador de la década en términos de implantación y uso. Algunos estudios, de hecho, anticipan que las bicicletas eléctricas, que facilitan su uso en ciudades con más desnivel, puedan convertirse en el gran éxito de ventas en movilidad, con una previsión de más de 130 millones de unidades vendidas entre 2020 y 2023.

El número de programas de bike-sharing en ciudades de todo el mundo se duplicó desde el año 2014, y el número de bicicletas operativas se multiplicó por veinte. Ciudades como Sevilla o París desplegaron ambiciosos programas de movilidad basados en la bicicleta, mientras que en otras como Nueva York se ha convertido en la opción mejor y más rápida para desplazarse.

Obviamente, la bicicleta no es para todos los públicos, pero sí puede, con la planificación y los medios adecuados, convertirse en una muy buena manera de descongestionar las ciudades, tanto en términos de densidad de circulación como de calidad del aire. Que plataformas tecnológicas como Google Maps o Citymapper muestren ya la localización de las bicicletas y el estado de sus estaciones en ciudades de todo el mundo es un paso importante, como lo es también que compañías como Uber vayan desplazando su prioridad desde el coche hacia la bicicleta o los patinetes para trayectos cortos, o que tanto Uber como Lime evalúen sistemas de tarifa plana que hagan más atractivo el uso de sus flotas.

A partir de aquí, lo que queda es que los ayuntamientos tengan claro que la bicicleta es, decididamente, un medio de transporte por el que es bueno apostar, dotando las inversiones adecuadas para construir carriles específicos para su circulación. Lo fundamental es entender que robar espacio a los automóviles para destinarlo a carriles bici y a otros vehículos de micromovilidad es algo que tiene todo el sentido del mundo, que utilizar una bicicleta en una ciudad sin las infraestructuras adecuadas y compartiendo el espacio con los agresivos automóviles es algo que da auténtico miedo e incrementa la accidentalidad, y que los mitos más habituales atribuidos a los carriles bici son ni más ni menos que eso, mitos y falsedades que desaparecen con un uso y una implantación progresiva.

En movilidad urbana, la micromovilidad mediante vehículos como bicicletas, scooters eléctricos o patinetes tiene mucho más que decir de lo que parece. Que non sea una solución universal porque haya demográficos que tengan complicado utilizarla no quiere decir que no pueda jugar un importantísimo papel de descongestión, y sobre todo, que dé paso a ciudades que no estén planificadas casi exclusivamente en torno al automóvil y que, merced a esquemas más lógicos, vayan disuadiendo de su uso. Impedir el aparcamiento o la circulación de vehículos de altas emisiones, como lo será el excluirlos completamente del parque gracias a criterios más estrictos en la inspección técnica de vehículos (ITV) o forzar a las compañías a dejar de fabricarlos, son medidas que solo pueden considerarse como lógicas cuando hablamos de emisiones que matan a 8.8 millones de personas en el mundo cada año.

Cuanto antes prescindamos de tecnologías obsoletas y profundamente dañinas, mejor para todos. Si te gusta la gasolina, enciérrate en tu garaje con el motor de tu coche encendido y ya verás cómo de rápido se apaga tu pasión. Una ciudad inteligente es una ciudad que no envenena a sus habitantes.

Otra ciudad es posible.