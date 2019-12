El escenario Mad Max y la realidad

Hablé por primera vez del llamado «escenario Mad Max» en mi libro, «Viviendo en el futuro«, y en algunas de las entrevistas que siguieron a su presentación. Mi referencia era puramente intuitiva, sugerida por la escenografía post-apocalíptica y el escenario de total colapso social retratado en la obra original y sus secuelas, y la referencia podría parecer, a los ojos de muchos, una exageración o una manera de llamar la atención.

Sin embargo, hace unos días vi una referencia a ese «escenario Mad Max» en una noticia al hilo de las situaciones generadas precisamente donde esas películas tenían su localización, en el desierto australiano, en donde, a raíz de los enormes incendios, están comenzando a tener lugar robos de agua, en un escenario que recuerda poderosamente a los de la película, y del que no dejamos de recibir noticias cada vez más preocupantes.

La idea de una emergencia climática puede resultar lejana o alarmista para muchos, pero la realidad es que a lo largo del año 2019 que ahora cerramos, la evolución del clima ha tenido relación directa con al menos quince desastres naturales. Poner los términos en contexto es importante: la declaración de emergencia climática ha sido invocada no solo por el Parlamento Europeo, sino hasta en 1,288 ocasiones, convirtiendo el 2019 en el año de la emergencia climática, y haciendo que una de cada diez personas en el mundo vivan en un territorio en el que ha sido declarada.

Esas declaraciones pueden considerarse, a la luz de la lentitud de nuestras acciones al respecto, como fundamentalmente simbólicas, pero no por ello debemos de dejar de tenerlas en la cabeza: que once mil investigadores de todo el mundo en el ámbito climático afirmen que estamos en una situación de emergencia, no en forma de una opinión, sino como fruto de análisis y evidencias científicas, es algo que debería de estar en la mente de todos cuando tomamos decisiones de todo tipo. El punto de inflexión que surgió en política internacional con los incendios en el Amazonas no es único: hasta nueve situaciones similares amenazan actualmente con llevar al planeta a escenarios sin retorno posible. Las medidas para tratar de producir un cambio ya no se refieren a acciones aisladas o a pequeños cambios: requieren una transformación total de la economía en la que la tecnología y la digitalización tienen todo que aportar.

Estamos en una emergencia, y tenemos que actuar como se actúa en las emergencias, con medidas excepcionales. Lo comentamos en su momento: los informes como el del IPCC no eran alarmistas, sino todo lo contrario. No te quedes con lo que ves cuando giras la cabeza: que tengas la suerte de vivir en un escenario que aún no haya sido afectado no quiere decir que eso vaya a ser así en el futuro. O somos conscientes de la situación y actuamos consecuentemente, o la decisión de seguir sin hacer nada, sin demandar acciones de ningún tipo y engañándonos con la idea de que no pasa nada terminará por pasarnos factura. Ve pensando en ello.

This post is also available in English on my Medium page, «How long before we find ourselves living in a Mad Max world?«