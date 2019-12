Digitalizando la experiencia del usuario… antes de la compra

El uso de configuradores digitales de productos, con el fin de tratar de proporcionar una experiencia que pueda resultar decisiva a posibles clientes de un producto, lleva tiempo siendo una variable utilizada por cada vez más marcas en un número creciente de industrias, desde el automóvil hasta la inmobiliaria. Un artículo en TheNextWeb, «3D configurators aren’t a gimmick — they’re the future of shopping«, los define, de hecho, como el futuro de las compras, ante el crecimiento de toda una generación que tiende a preferir las experiencias digitales, autoadministradas en un entorno familiar para ellos y libres de estrés, frente a las experiencias en el punto de venta.

La reciente presentación del C8 Corvette de Chevrolet, de hecho, tuvo muchísimo más impacto en la página que la compañía desarrolló para configurar el vehículo, por la que pasaron más de 940,000 usuarios, que en los concesionarios de la marca. La experiencia de pasar por una página y, de manera sencilla y amigable, ser capaz de definir el coche tal y como uno lo quiere, con sus colores exteriores e interiores, sus extras, etc. sin estar sometido a la presión de un vendedor de automóviles, la tercera profesión con mayor reputación de deshonestidad en los Estados Unidos tras la de miembro del Congreso y la de lobbista.

La idea de proporcionar una experiencia del producto sin estrés, cada vez más habitual también en las compras de inmuebles, recibe un interés adicional gracias al desarrollo de tecnologías como la realidad virtual, que ofrecen la posibilidad de experiencias inmersivas completas. En una línea similar, Body Labs, la compañía adquirida por Amazon en octubre de 2017, parece tener intenciones de aplicar esa idea de configuración de producto, incluyendo en este caso al usuario con su talla correctamente determinada, a la adquisición de moda, y Zara y otras marcas tienen desde hace tiempo apps para la prueba virtual de sus prendas.

¿Qué aplicaciones pueden tener este tipo de configuradores de producto en otras industrias? ¿Qué tal otra vieja conocida, IKEA, y su app de realidad aumentada para ver el efecto que sus muebles tendrán en tu casa? ¿Hablamos de un fenómeno restringido únicamente a bienes experienciales muy concretos, o de algo que veremos surgir en muchas otras industrias? ¿Se convertirá la experiencia de ir de compras en algún momento a algo similar a la de un videojuego, un lugar virtual en el que podremos quedar con amigos y probar la experiencia de un producto mientras lo compartimos con quien queremos, sin la presión de un vendedor, sin las incomodidades del probador, y sin nadie más en la tienda?

This post is also available in English on my Medium page, «Imagine having the whole store to yourself when you go shopping«