Sobre el futuro y las expectativas

Luis Miguel Belda, de TodoStartups, me entrevistó al hilo de la publicación de mi último libro, «Viviendo en el futuro«. La entrevista fue publicada ayer bajo el título «Si la gente no compra el futuro, tenemos un problema«.

Hablamos sobre la conocida frase de William Gibson que utilizo en él, «el futuro ya está aquí, sólo que desigualmente distribuido», sobre la necesidad de plantear un futuro por el que las personas realmente apuesten, que internalicen no solo como una necesidad de cambio fundamental debida a la patente insostenibilidad de un modelo anterior que fue indudablemente muy exitoso analizado en perspectiva histórica, sino también como algo que puede plantearse como un modelo todavía más exitoso, más interesante, más agradable o que valga más la pena vivir.

El negacionismo acerca de la emergencia climática despierta no solo resistencias, poderosamente alimentadas por compañías muy interesadas desde hace más de medio siglo en que no se haga nada, sino también múltiples inquietudes que tienden a evocar un futuro «que no valga la pena vivir». La realidad es que, por un lado, no tenemos capacidad de elección – la inacción ya ha consumido los grados de libertad existentes – y, por otro, se puede plantear un futuro mejor: más justo, mejor repartido, y planteado en base a nuevos elementos que no tienen por qué ser valorados como negativos, más allá de por ese atávico miedo al cambio que no por ser algo natural, no implica que no sea necesario sobreponerse a él.

Si esperamos que las personas cambien en función de las amenazas y del recurso al fin de la especie, es posible que, contraintuitivamente, ese cambio tarde mucho en darse. Noes sencillo entenderlo, pero muchas personas prefieren caminar hacia un precipicio mientras siguen haciendo lo mismo que hacían, bien sea pensando que en el último momento aparecerá algo o alguien que los salve, porque creen que nada de lo que hagan puede cambiar su destino, o porque nieguen tozudamente que el precipicio sea tal. Si queremos generar un cambio, no podemos apelar únicamente al tremendismo: hay que enmarcarlo dentro de un panorama positivo, con posibilidades interesantes para todos, con más confort, con un reparto del dividendo tecnológico más justo, y con unas condiciones de vida razonablemente mejores.

En mi libro, aunque trato de hacer evidentes las amenazas y la necesidad de cambiar para asegurar la supervivencia de la especie humana, pretendo que el lector visualice un futuro interesante, con tintes positivos, obviamente no exento de algunos riesgos, pero con múltiples escenarios que deberíamos considerar como que puede valer la pena vivir. Que logre o no ser mínimamente convincente, ya es algo que corresponde juzgar al lector…