Redefiniendo las redes sociales: el plan de Jimmy Wales

El creador de Wikipedia, Jimmy Wales, se ha embarcado en un proyecto personal para tratar de definir lo que muchos querríamos que fuese una red social y no era: un sitio libre de publicidad, enfocado a noticias y al comentario en torno a las mismas, que no busca explotar los datos de unos usuarios reducidos a simples productos. Para ello, ha lanzado un servicio, WT:Social, por el momento abierto para solicitar cuenta, confirmarla y reservar un lugar en una lista de espera que va por más de 140,000 personas, aunque permite también acceder a la red e incluso ir definiendo algunos aspectos de tu página personal.

La idea es crear una red en la que no exista publicidad de ningún tipo, que posibilite la creación de entradas que puedan ser teóricamente modificadas, enriquecidas o ampliadas por cualquiera – siguiendo la filosofía abierta de Wikipedia – y que ponga la prioridad en la creación de contenido de calidad, financiada mediante un modelo de suscripción opcional (que por el momento sirve para saltarse la lista de espera). La idea es por ahora un simple experimento personal de Wales, pero ha generado un nivel de interés apreciable, como corresponde a una iniciativa de una persona que ha sido capaz de crear uno de los proyectos de la web que más hace que la web valga la pena: si el pasado 15 de noviembre ya anunciaba en su cuenta de Twitter que el número de personas superaba los cien mil, hoy está ya alrededor de los 160,000 y sin signos de ralentizarse.

Las redes sociales son, sin duda, herramientas que pueden permitir fomentar la innovación y la creatividad, y si alguien piensa lo contrario es porque, seguramente, su idea de lo que es una red social se encuentre demasiado condicionada por lo que Facebook ha hecho con ese concepto. ¿Es viable proponer una red social en la que los contenidos que creas pueden ser editados por cualquiera? Una idea así supondría una redefinición radical de los modelos de propiedad de los contenidos, que hasta ahora solíamos entender como algo sobre lo que su creador poseía derechos exclusivos prácticamente ilimitados. La filosofía de Wikipedia ha generado, sin duda, la mejor enciclopedia de la historia de la humanidad gracias precisamente a un modelo abierto en el que cualquiera puede editar prácticamente cualquier cosa sometido a una discusión pública y abierta, pero ¿puede aplicarse ese modelo que ha triunfado en el ámbito de los conocimientos enciclopédicos y la creación de un recurso amparado en el procomún, a un modelo de red social en el que estábamos acostumbrados a ser los únicos dueños y señores de nuestras páginas? Sin duda, la idea supone un reto importante, pero no tiene por qué ser descartada de entrada.

Por supuesto, WT:Social no pretende ser Facebook, y muy posiblemente lo que quiere es precisamente separarse de la idea de aquello que Facebook afirma que es una red social, dando lugar a una reflexión sobre la forma en que creamos y compartimos contenidos en la web. Quedan, por supuesto, muchos retos: ¿qué quiere decir exactamente «sin publicidad»? Si bien puede resultar relativamente sencillo excluir a las compañías que pretendan utilizar la red para el marketing de manera directa, parece poco probable – y de hecho, ni Wikipedia consigue – que esas mismas compañías no mantengan una presencia en esa red construida a su mayor gloria y que protegen celosamente de la edición por parte de terceros gracias a sus mayores recursos de supervisión, o impedir que utilicen a terceros supuestamente independientes para intentar vender sus productos o generar brand awareness, una actividad que podrían jugar a incentivar y que posiblemente podría ser muy difícil de prevenir. Lo mismo puede ocurrir con las noticias, un componente fundamental de WT:Social: podemos buscar el consenso para que lo que se publiquen no sean fake news, pero ¿podemos hacerlo sistemáticamente, sin dar lugar a corrientes que se impongan sistemáticamente sobre otras, o de manera que podamos contrarrestar los mayores medios que tiene, por ejemplo, una publicación consolidada?

Que WT:Social sea dentro de unos meses una iniciativa aún prometedora e interesante, o un proyecto fallido más que intentó cambiar las cosas es algo que, por el momento, resulta imposible de saber. Pero cualquier iniciativa de alguien que ha logrado demostrar lo que ha logrado demostrar en su historial alguien como Jimmy Wales merece la pena ser probado y estudiado con cierta atención. Seguiremos informando…

This post is also available in English on my Medium page, «Jimmy Wales has a plan for a radically different social network«