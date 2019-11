Narrativa de ficción: ¿tiene sentido que me lo proponga?

Mi segundo libro, «Viviendo en el futuro«, ya está en la calle, y estoy en ese grato momento para un autor en el que los primeros comentarios y entrevistas sobre el hecho de haberlo escrito son ya seguidos por las primeras reseñas de personas que opinan sobre él después de haber tenido tiempo de leérselo.

Mi segundo libro ve la luz casi diez años después del primero, y en muchos sentidos, creo que tiene sentido que así sea. Mi editor, Roger Domingo, me ofreció en varias ocasiones la posibilidad de ponerme con ello antes, y sin embargo, no fui capaz de empezar, porque creo que un libro, que como formato tiene un componente de «sedimentación» de las cosas que escribo a diario en mi página, tiene que «pedir paso», que decirte «¡quiero salir!», que convencer al autor de que ya tiene material, estructura y mensaje como para escribirlo. En este caso, os aseguro que ha sido completamente así, y además, que estoy contento con el resultado.

Sin embargo, algo me preocupa: uno no escribe un libro para hacerse rico, posiblemente ni siquiera para ganar dinero – aunque en mi caso, al menos, pueda considerarme razonablemente remunerado por el tiempo que le he dedicado. Uno escribe un libro en ocasiones como career move, como forma de añadir una línea a su curriculum, pero en mi caso, la razón principal es para que el mensaje llegue a unos lectores, para que cale, para que aquello de lo que hablas encuentre al otro lado alguien que pueda considerar que le ha valido la pena leer el libro – bien sea porque ha aprendido algo, porque ha estructurado algunas cosas que ya sabía o porque ha podido contrastar sus ideas con las que yo expongo. Y la circulación de los libros de la categoría no ficción en España, nos pongamos como nos pongamos, es relativamente baja, lo que, aunque lo puedas suplementar con la difusión adicional que genera el hecho de escribirlos, hace que ese propósito quede limitado. En muchas ocasiones, cuando alguien me comenta que ha leído mi libro, lo suelo ver como algo normal, como que esa persona ya formaba parte de una categoría socio-demográfica a la que yo ya llegaba con mi página o con mis artículos, como que forma parte de un segmento que conozco, con el que tengo familiaridad. Y del que, además, me cuesta mucho salir.

Reflexionando sobre el tema, y anudándolo con una ambición personal en la que llevo pensando mucho tiempo, he pensado en la posibilidad de probar algo diferente, que me podría permitir mantener mi actividad habitual de escritura en modo ensayo en mi página o en un próximo libro, pero que podría funcionar como una especie de «ventana adicional»: la narrativa de ficción. Los libros de ficción, en nuestro país, pueden aspirar en ocasiones a unos niveles de difusión bastante más elevados, algo que no quiere decir que sea fácil hacerlo – en absoluto, es obvio que, como decía San Mateo, «muchos son los llamados, pero pocos los elegidos» – pero sí que, cuando menos, existe la posibilidad.

Como esta página tiene mucho de laboratorio de ideas y de reflexión personal, me gustaría preguntaros cómo percibiríais un movimiento así. ¿Tiene sentido que un profesor de innovación, investigador, divulgador, conferenciante, etc. se plantee escribir un libro de ficción? ¿Qué sensación os dejaría? ¿Os resultaría de alguna manera llamativo o interesante ese formato viniendo de una persona de la que siempre habéis consumido un tipo de contenido muy diferente? Lógicamente, la cabra tira al monte, lo que llevaría a que el componente tecnológico fuese una parte fundamental en la construcción del escenario. Imagino que eso me acerca a la concepción de ciencia-ficción, aunque a decir verdad, ni siquiera tengo eso claro todavía.

Escribir narrativa de ficción no es nada sencillo, y claramente, siento que, a día de hoy, es algo que no sé hacer. En mis tiempos de colegio lo hice con buenos resultados, pero eso, tantos años después y sin tener acceso a aquellos relatos que se perdieron en alguna limpieza o mudanza en casa de mis padres, seguramente importa muy poco. Realmente, la creatividad, el estilo directo, el planteamiento de situaciones o la gestión de los diálogos son cosas que no sé si sé manejar, o que no sé si, incluso aunque pueda estudiarlo y prepararlo, seré bueno haciendo. Para escribir narrativa de ficción hace falta, ante todo, un buen relato que contar, una consistencia descriptiva, un proceso de construcción de personajes que cuando lo veo en algunos autores me fascina, un trabajo de documentación, una conexión con el lector, un buen argumento, un hilo que mantenga el interés… decididamente, no lo veo para nada como algo fácil, todo lo contrario. Creo que hay mucho de técnica y de complejidad en la narrativa, no es «llegar y ponerse a escribir». Mi entrada de todos los días la escribo sin pestañear, algo que seguro no sería capaz de hacer en narrativa de ficción. Pero también es verdad que precisamente eso, el componente de desafío, me resulta enormemente atractivo, y que creo que, además, puede servir como una manera interesante de transmitir mensajes interesantes a una audiencia potencialmente más amplia, a un tipo de lector que no tiene por qué conocerme de esta página, de mis cursos, de mis artículos de prensa o de mis conferencias. Es otro género, otra forma de plantearse las cosas… un «aire fresco» que creo que me puede gustar, aunque obviamente, no pueda asegurar ni que vaya a ser capaz de llevarlo a cabo, ni mucho menos que el resultado sea finalmente algo que aporte algo, que valga la pena leer, que termines de leer y pienses que ha sido, como tal, una buena experiencia.

Lógicamente, la opinión de quienes me leéis habitualmente en este otro género más ensayístico creo que me puede aportar bastante a la hora de decidir si vale la pena meterme en ese lío o no, y si finalmente lo hago, además, me serviría como un cierto «compromiso». ¿Opiniones? ¿Cómo lo veis? Conociéndome como me conocéis a base de leerme… ¿os parece algo que una persona como yo pueda plantearse hacer? ¿Os podría resultar atractivo un libro de ficción escrito por mí? ¿Podríais verlo como una propuesta interesante? ¿Sois capaces de visualizarlo? ¿Os parece un experimento digno de ser acometido? ¿Qué os sugiere la idea?