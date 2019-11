Mejorando la supervisión humana: Microsoft y el examen de conducir en India

India es un país indudablemente complejo, en el que muchas cuestiones aparentemente simples en otros países, como obtener el carnet de conducir, se complican debido a cuestiones que van desde la irregularidad hasta la corrupción.

Según algunos estudios, el 59% de los conductores habituales nunca pasaron ningún tipo de examen para obtener su carnet, un requisito legal que a menudo se soslaya mediante un pago a un funcionario o, en ocasiones, obteniendo un carnet falso (en torno al 30% del total) o enviando a otro conductor para pasar el examen. En India, este tema es una enorme fuente de preocupación: el 20% del total de 1.35 millones de fallecimientos en accidentes de tráfico del mundo ocurren en India, en torno a un cuarto de millón, o uno cada cuatro minutos.

El examen, consistente en una rutina relativamente exhaustiva de circulación en un circuito, se llevaba tradicionalmente a cabo en el vehículo del solicitante con un examinador sentado a su lado, lo que introducía numerosas cuestiones derivadas de una posible subjetividad a la hora de juzgar desde la identidad hasta la habilidad del conductor.

Un desarrollo de Microsoft, HAMS (Harnessing AutoMobile Safety), ha introducido en centros de examen en India, en lugar del tradicional examinador sentado junto al conductor, el uso de un simple smartphone fijado al parabrisas del vehículo con una app que controla, además de la identidad del conductor, todo el desarrollo del examen, utilizando tanto las cámaras delantera y trasera del dispositivo como todos los detalles del movimiento del vehículo (mediante el GPS y el acelerómetro). Esto permite obtener una perspectiva completa sobre el desarrollo del examen, que incluye desde las maniobras del vehículo, el número de intentos, o hasta cuestiones como si el conductor comprobó o no los espejos retrovisores.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El uso del dispositivo en lugar del examinador humano posibilita, en primer lugar, una mayor productividad en los centros de examen – que habitualmente llevan a cabo desde unos 40 exámenes al día, hasta 130 en el caso de Delhi – además de introducir una mayor transparencia que permite, por ejemplo, revisar cualquier circunstancia ocurrida durante el examen.

Una forma de introducir, mediante un hardware barato y ampliamente disponible, un control sobre un proceso que aporta no solo trazabilidad y fiabilidad, sino también objetividad y transparencia, en un contexto indudablemente necesitado de ella. Y en términos de automatización y desarrollo de aplicaciones basadas en cuestiones como visión computerizada y machine learning, una experiencia sumamente interesante.

This post is also available in English on my Medium page, «Improving human supervision: Microsoft and India’s driving license tests«