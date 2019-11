La revista Influencers ha tenido a bien considerarme para la inclusión en su lista de «Los 15 influencers en español a los que seguir en LinkedIn» (pdf), un honor que agradezco más aún cuando acompañan mi reseña con un texto que dice

En su caso, es el maestro de la tecnología. El nombre al que acudir cuando queremos saber algo de las tecnologías más disruptivas de ahora y del futuro. Una caja de sorpresas que cada día imparte cátedra tanto en su blog como en sus redes. Y una persona básica a la que seguir si quieres conocer hacia dónde nos movemos. Si solo pudieras seguir a una persona, probablemente debería ser Enrique Dans.

Mi actividad en LinkedIn es relativamente modesta: tiendo a aceptar la mayoría de las solicitudes de contacto que recibo, no porque me dé por el coleccionismo, sino para así construir una red amplia con la que ayudar a mis alumnos bien sea permitiéndoles acceder a determinadas personas, o abrir contactos para gestionar invitaciones a mis clases, lo que implica que una buena parte de mi red está caracterizada por la asimetría, personas que seguramente me conozcan sea en persona o por cosas que escribo, pero a las que yo no necesariamente conozco. Llevo un buen montón de años utilizando LinkedIn para eso, y me funciona fantásticamente bien.

Otro componente importante de mi red, además, son precisamente alumnos y ex-alumnos, una cantidad muy elevada de ellos aunque solo sea por los casi treinta años años que llevo en esto, lo que hace que LinkedIn me sea muy útil para conocer sus andanzas, sus movimientos o sus intereses.

Además, uso la red para difundir lo que escribo, tanto como reseñas con enlace como, en algunos casos, artículos completos, generalmente en inglés, y dado que no me callo ni debajo del agua y escribo casi todos los días, supongo que esto me da algún tipo de «estatus» en una red donde lo normal es contribuir con contenidos de manera algo menos habitual.

Sea por la razón que sea, agradezco de nuevo a Influencer la mención. En no mucho tiempo calculo que llegaré al número de contactos que LinkedIn considera como el máximo que una persona debe gestionar (y ahora más rápido aún con el tirón de actividad que generan este tipo de rankings) y dejaré de poder aceptarlos para pedirles que simplemente me sigan – que nadie, por favor, lo interprete de ninguna manera, porque es simplemente eso, una limitación técnica.

Gracias a todos por seguir ahí.