Entrevista en El Periódico

Juan Fernández me entrevistó para El Periódico, con fotografía del multipremiado David Castro, hablando sobre mi libro «Viviendo en el futuro«, y lo publica hoy en su edición online, bajo el título «Si no nos descarbonizamos vamos a un escenario ‘Mad Max’» (pdf). Mañana estará disponible en papel.

Creo que, a medida que entramos en la semana de la COP25 en Madrid bajo el lema #TiempoDeActuar, es importante llevar a cabo una reflexión sobre las prioridades que tenemos como especie y como habitantes de un planeta que podría, en cuestión de muy pocas décadas, dejar de ser adecuado para dar soporte a la vida humana. Estamos ahí, en el momento en que empezamos a ver cómo se asoman los efectos de retroalimentación que disparan la liberación de metano de ecosistemas como los fondos polares o las tundras, dando lugar a efectos imposibles de prever y que redundarán en fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes y violentos, en incrementos de temperatura insoportables en cada vez más zonas del planeta, y en la inundación progresiva de zonas costeras. Estamos hablando, como ya reconoce la Unión Europea, de una E-MER-GEN-CIA. ¿Cómo se actúa en una emergencia? Las emergencias no son momento para las medias tintas, las medidas simbólicas o las acciones paliativas: son momentos para la acción radical, para dar lugar a cambios importantes independientemente de que tengan efectos incómodos, poco agradables o relativamente injustos. Nada hay más injusto que el fin de la civilización humana.

Esto quiere decir que tenemos que, en primer lugar, tomar medidas a muy pocos años, no fiándolos a las próximas décadas. Acciones que afectarán a cómo nos desplazamos, a cómo fabricamos muchísimos productos, a cómo construimos, a cómo y qué cultivamos, a cómo consumimos, a cómo nos alimentamos y a muchas cosas más. Acelerar esas medidas es fundamental: cualquier medida con un horizonte que vaya más allá de 2025 es completamente absurda, puro maquillaje y buenas intenciones: decir que prohibirás la venta y circulación de vehículos de combustión interna en 2040 es simplemente un brindis al sol de políticos irresponsables. Pretender que las centrales de carbón sigan construyéndose y operándose hasta 2050 es una auténtica barbaridad, que debería encontrarse con la exclusión total del comercio internacional de aquellos países que lo hagan, sean los que sean. Una emergencia global es una emergencia global, y no hay que responder a ella con medidas a largo plazo, sino de manera radical. El tiempo de una supuesta «descarbonización justa» ha terminado: ahora solo tenemos tiempo de descarbonizar a toda costa, sea justo o no, de buscar la sostenibilidad de la especie en el planeta por encima de todo, caiga quien caiga. No queda otra.

Pretender que aún podemos plantearnos medidas a varias décadas es simplemente hacer la jugada del avestruz, es maquillar el problema, responder a las presiones de actores que operan en una economía dopada por una fuente de energía barata, obsoleta y sobre todo, sucia, por cuyos efectos nocivos, además, nadie quiere pagar. Algunos pretenden «arrogarse un supuesto derecho» a conducir sus automóviles, a fabricar productos contaminando el medio ambiente o a consumir de manera irresponsable, cuando en realidad, ni ese supuesto derecho existe de manera alguna, ni tiene ningún sentido desde una perspectiva de mínima madurez pretender que lo haga. La disyuntiva es muy clara: o cambiamos nuestra forma de vida, o esto no se sostiene, y la idea de «a mí me da igual porque me muero antes» es de ser lo peor, un auténtico y asqueroso irresponsable insolidario. El escepticismo climático del tipo que sea, fruto de la manipulación, de la conspiranoia o de la pura y simple estupidez, no puede permitirse ni justificarse de ninguna manera cuando estamos en una emergencia declarada y las alarmas ya están sonando.