Coches autónomos: expectativas y realidades

La evolución de los vehículos autónomos está sirviendo para poner de manifiesto hasta qué punto pueden muchas personas, incluyendo supuestos expertos en prospectiva tecnológica, no ser capaces de entender el ciclo de desarrollo de una tecnología y equivocarse hasta el límite del ridículo.

Haz clic en este enlace y lee la noticia, vídeo incluido. Es de diciembre de 2018, hace algo menos de un año, y es la crónica del primer viaje en Waymo One, el servicio de transporte en vehículos autónomos creado por la subsidiaria de Alphabet en Phoenix (Arizona), escrita por Andrew J. Hawkins, un periodista de The Verge. En este tipo de cuestiones, las crónicas de periodistas siempre son más recomendables que las notas de prensa y los vídeos creados por las compañías implicadas, que siempre pueden rodarse veinte veces hasta que una sale finalmente bien, y terminar mostrando versiones «idealizadas» de la realidad.

Ahora haz clic en este otro enlace, y de nuevo te encontrarás una crónica y un vídeo. En esta ocasión, la noticia es de tan solo hace tres días, está escrita por Ed Niedermeyer para TechCrunch, y te permitirá apreciar una «pequeña diferencia» frente a la anterior: el conductor de seguridad, que en el vídeo de 2018 permanecía tras el volante, aunque estuviese completamente inactivo, preparado para tomar el control en caso de necesidad, ha sido eliminado. De nuevo: la noticia está escrita y documentada por un experimentado periodista de TechCrunch, no es una nota de prensa idealizada, ni un anuncio destinado a impresionarnos. No tiene lugar en un circuito, sino en tráfico real, rodeado de vehículos conducidos por torpes humanos. Es tan real y tan creíble como un buen periodista puede recogerla.

Entre una noticia y la otra hay, lógicamente, muchos pasos intermedios. Primero, la compañía puso en marcha su servicio Waymo One en pruebas, y se dedicó a recoger incansablemente feedback y quejas de sus usuarios, incluyendo personas de la propia compañía especialmente instruidas para fijarse en cualquier pequeño detalle, por nimio que pudiera ser. La compañía, decidida a poner muchos más vehículos autónomos en las calles para así progresar más rápido en su curva de la experiencia, adquirió una planta en Michigan para construir sus propios vehículos, obtuvo una licencia para transportar pasajeros en coches autónomos en California, comenzó a mapear las calles de Los Angeles con el nivel de detalle necesario para posibilitar sus operaciones, para posteriormente anunciar que comenzaría a ofrecer ya viajes sin conductor de seguridad.

De nuevo, la experiencia de Niedermeyer no es un final, sino un comienzo: hay mucho que probar, mucho que evaluar, mucho feedback y muchas quejas que recibir. Los vehículos de la compañía ya no son atacados por trasnochados trastornados, como ocurría en 2018, del mismo modo que ya solo los más recalcitrantes anticuados mencionan el manoseadísimo «dilema del tranvía» cuando pretenden convencerte de que «eso de los coches que conducen solos no pasará mañana». No, en efecto, no pasará mañana. Está pasando hoy. Y sin que nadie tenga que plantearse si matamos al maldito bebé que está en medio de la carretera o al pasajero del vehículo. Una persona con cierto uso de razón debería tener la madurez suficiente como para diferenciar entre dilemas filosóficos teóricos y la toma de decisiones en contextos reales, y también para entender la importancia del cálculo de probabilidades.

El futuro es ahora el siguiente: Waymo buscará alianzas para cubrir el coste de mapear detalladamente cada vez más ciudades, y desplegará su plataforma en vehículos de otros fabricantes, como ha hecho ya con Renault para desplegar un servicio de vehículos autónomos en la región de París. Pronto, el que en tu ciudad haya o no vehículos autónomos dependerá de la velocidad de los legisladores locales a la hora de cambiar las leyes para hacerlos posibles, y de la disponibilidad de inversores o actores locales que vean el interés de poner un servicio así en marcha, fundamentalmente en función de la demanda prevista de cara a su explotación. Si vives en una ciudad grande y moderna, en la que resulte fácil cartografiar y cuadrar los números, seguramente verás este tipo de vehículos antes que si vives en una con diseño antiguo, con calles difíciles de recorrer, y más pequeña. Pero eso no querrá decir que los vehículos autónomos no sean una realidad, sino simplemente que aún no han llegado a donde tú vives.

El futuro no se lee en bolas de cristal: se predice haciendo números y analizando tendencias. Con un coste operativo sensiblemente inferior al de un vehículo con conductor (algunos calculan entre un 44% y un 61% menos para trayectos de entre 10 y 20 km), la llegada a ciudades y carreteras de servicios de transporte basados en la conducción autónoma es tan solo una cuestión de tiempo, ya no de disponibilidad. Algo que cambiará la fisonomía de nuestras ciudades, que será fundamental en nuestra decisión de no adquirir un automóvil, que influenciará las normas de aparcamiento y circulación en muchas zonas urbanas, y que posibilitará, sin duda, un avance fundamental con respecto a la dañina «era del automóvil». En treinta o cuarenta años, los nacidos en esa época verán aquel pasado en el que «todo el mundo tenía uno o varios vehículos propios y los conducía él mismo echando humo venenoso como si no hubiese un mañana» como una aberración incomprensible, como algo demencial.

Estamos a finales de 2019, y los vehículos autónomos ya están aquí. La tecnología ya está disponible. Aún no en todas partes – es preciso un importante trabajo de cartografía previo – y aún no completamente desplegados, pero la tecnología ya está aquí, lista para superar la inspección de cualquier avezado periodista. Que la adoptemos más rápido, con todas sus indudables ventajas, o que sigamos agarrados a nuestros viejos hábitos es una cuestión que ya no depende de la tecnología ni de su desarrollo, la tecnología ha estado a la altura de las necesidades: ahora, depende de nosotros.