Podcast: tecnología y contextos

No es el podcast un formato en el que me prodigue mucho habitualmente, seguramente porque me cuesta mucho consumirlos a mí mismo y siempre he tenido cierta impresión de que el del podcast era un formato al que, a pesar de sus muchos entusiastas, nunca le llegó su explosión. Pero Raúl Tola me hizo una visita en mi despacho hace algo más de una semana, me gustó mucho su profesionalidad y su trabajo de preparación de la entrevista, y hace un par de días publicó el resultado bajo el título «La tecnología cambia contextos» en La Vaca MU, con el podcast también accesible desde iTunes y Spotify.

Pasamos un rato la mar de agradable hablando sobre escenarios de futuro tecnológico, modelos económicos, sostenibilidad, la importancia de la educación y su potencial efecto multiplicador, la memorización frente al pensamiento crítico, sobre los modelos de negocio y su relación con el entorno tecnológico, sobre mi forma de consumir y producir contenidos, sobre redes sociales y política, sobre las grandes empresas tecnológicas, sobre privacidad… un amplio abanico de temas, a lo largo de unos treinta y tres minutos de conversación que se pasaron, la verdad, en un momentito.