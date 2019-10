Navegadores, privacidad online y experimentos recomendables

Las últimas actualizaciones de Firefox a su versión 70 y de Chrome a la 78 parecen dejar claro dónde se está jugando la batalla de la privacidad de los usuarios durante la navegación en la red: mientras la Mozilla Foundation presenta novedades como el bloqueo de los trackers sociales activado por defecto, bloqueo de cookies de terceros e informes de privacidad, Google, que en el fondo sigue siendo una empresa que vive de la publicidad online y la explotación de los datos del usuario, parece centrarse más en prestaciones, APIs, funcionamiento en distintas plataformas y funcionalidades estéticas como el modo oscuro.

La navegación en la red es, cada día más, uno de los factores que más diferencia a los usuarios avanzados, y no tanto por una cuestión de protección de la privacidad – que también – como por el impacto directo que tiene en la productividad. La combinación de un navegador que bloquee determinados tipos de seguimiento con algún plugin como Blur, Ghostery u otros que refuercen esa protección, y con un buen bloqueador de publicidad como AdBlock o AdBlock Plus se convierte en la configuración que permite disfrutar de una experiencia más rápida, más cómoda y generalmente libre de experiencias incómodas, hasta el punto de que cuando utilizas una máquina con una configuración estándar te parece una experiencia de pesadilla.

La primera ventaja obvia de una configuración así es la de proteger nuestra privacidad bloqueando las cookies que permiten a algunos sitios obtener información sobre tus hábitos de navegación. Que una página pretenda averiguar qué haces cuando estás en ella entra dentro de lo razonable, puede hacerlo simplemente a través de sus estadísticas, y en muchos casos, el uso de cookies es algo razonable que permite, por ejemplo, ofrecer prestaciones como el recuerdo de contraseñas, la preservación de información sobre preferencias o carritos de la compra, y funciones afines. Sin embargo, que una página pretenda saber en qué otros sitios has estado, si has visto o no determinado anuncio o qué intereses tienes es algo que, por mucho que algunos pretendan defenderlo como normal, no lo es, y aunque muchos lo toleren porque no les resulte especialmente molesto o porque no sepan como evitarlo, roza lo disfuncional, el auténtico espionaje.

Las cuotas de mercado de los distintos navegadores llevan bastante tiempo de relativa estabilidad según la mayoría de las fuentes: Chrome es el claro dominador, con alrededor del 70%, Safari sobre el 15%, Firefox alrededor del 5%, con variaciones según tengamos en cuenta todos los segmentos de uso (ordenador, smartphones, tablets, etc.) o solo algunos. Algunas alternativas interesantes, como Brave, se mantienen fuera de los rankings porque utilizan el user agent de Chrome o Firefox, pero son también posibilidades más que recomendables.

Cambiar de navegador es algo que suele dar mucha pereza: implica que muchas opciones de uso habitual cambien de sitio, que algunos comandos o atajos de uso frecuente desaparezcan, que las cookies que almacenaban algunas de nuestras preferencias o contraseñas en sitios dejen de funcionar, y muchas cosas más. Es como abandonar hábitos con los que uno tiene familiaridad desde hace tiempo. Pero en el estado actual de las cosas, me parece un buen ejercicio, como mínimo, hacer la prueba: probar otro navegador, blindarlo con algún plugin que mejora su privacidad, bloquear la publicidad y utilizarlo como plataforma de comparación. ¿Incómodo en ocasiones? En efecto, a veces te encontrarás páginas que pretenden decirte lo que puedes o no puedes usar, que te negarán la entrada si tienes un bloqueador de publicidad, etc. Es muy sencillo: considera primero si debes visitarlas, y si es así, ábrelas en modo incógnito, sin más. Que todos los problemas y limitaciones se solucionen así de fácil.

Explora lo que la web debería ser si protegiese algo mejor tu privacidad y tu experiencia de navegación. Seguro que no te arrepientes de hacer ese experimento.

This post is also available in English on my Medium page, «Have you thought about experimenting with a different browser?«