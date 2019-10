Mi nuevo libro: «Viviendo en el futuro»

Pocas cosas esperaba con más ganas que la oportunidad de comunicaros el lanzamiento de mi nuevo libro. Cualquiera que sepa el trabajo, la dedicación que conlleva escribir un libro, y la ilusión y las ganas que se ponen en ello entenderá seguramente que estuviese deseando contarlo, y que lleve una temporada sin pensar en otra cosa.

El libro se titula «Viviendo en el futuro» con el subtítulo «Claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo», y es un intento de analizar el impacto de la tecnología en la forma en que viviremos en el futuro, siempre y cuando podamos tener un futuro como tal (por supuesto, hablo también de la emergencia climática y de cómo la tecnología es un arma fundamental para enfrentarse a ella). Como no podía ser de otra manera, y especialmente entenderéis aquellos que me leéis de manera habitual, el libro comienza analizando la situación actual y cómo hemos llegado hasta ella, prosigue hablando sobre las reglas que gobiernan la evolución de la tecnología, y continúa dibujando una serie de contextos referentes a la evolución de aspectos como nuestro hogar, la salud, la vida en la ciudad, la educación, la banca y los seguros, las compras, la privacidad, el trabajo o la política. Finalmente, unas conclusiones sobre un futuro que, en realidad, casi no es futuro como tal, porque ya lo estamos viviendo ahora mismo.

No se trata de hacer apuestas ni de jugar a acertar nada, sino de plantear hipótesis de trabajo que sirvan para ilustrar casos y cambiar actitudes ante la tecnología. No lo interpretéis como “un conjunto de ideas felices”, como “lecturas de una supuesta bola de cristal o como “ideas para el debate con las que podrá estar o no de acuerdo”, sino como el fruto de un concienzudo, obsesivo y prolongado trabajo de más de diez años de investigación diaria – los anteriores los plasmé en mi libro anterior en la que he examinado muchísimas noticias y circunstancias de compañías de todo tipo, las he sometido al juicio crítico de infinidad de alumnos brillantes a todos los niveles – desde jóvenes universitarios hasta experimentados directivos o fundadores de compañías e programas de alta dirección – y a la acerada (y en ocasiones cruel) crítica de muchos comentaristas en esta página.

El libro lo edita de nuevo Planeta a través de su sello Deusto, con el mismo editor, mi querido Roger Domingo, y también con licencia Creative Commons BY NC, como hice con «Todo va a cambiar«. Se pone a la venta el próximo día 22 de octubre, por el momento se puede reservar en FNAC o en Casa del Libro, en Amazon por alguna razón solo está disponible por el momento la versión electrónica. El mismo día 22 a las 19:00 haremos una presentación del libro en el Aula Magna de IE University (reserva de plaza, en este enlace), en María de Molina 11, por si estáis cerca y os apetece la experiencia de la desvirtualización :-)

Para ir abriendo boca, os dejo por el momento el índice, que seguro que os va dando algunas ideas:

Introducción

El futuro ya no es lo que era

Innovación y actitudes

Como en casa, en ningún sitio

La salud, que no falte

Luces de ciudad

La buena educación

Seguro como un banco

Vámonos de compras

No mires a los ojos de la gente

De 9 a 5

¿Cuántos políticos hacen falta para cambiar una bombilla?

¿Futuro? ¿Qué futuro? El futuro ya está aquí

This post is also available in English on my Medium page, «My new book: Living in the future«