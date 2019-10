Dos voces relevantes en la reinvención del capitalismo: Marc Benioff e Yvon Chouinard

Dos voces muy relevantes en el mundo corporativo, los fundadores de Salesforce.com, Marc Benioff, y de Patagonia, Yvon Chouinard, inciden en un artículo y una entrevista recientes en las dos variables más importantes que condicionan el escenario futuro: la sostenibilidad económica y la medioambiental, enormemente vinculadas y relacionadas a través de una variable fundamental: la tecnología.

En su artículo de opinión en The New York Times, titulado «We need a new capitalism«, Benioff recoge los postulados expuestos recientemente por la Business Roundtable en torno a la redefinición de la función de la empresa, desmonta de nuevo las tesis de Friedman de que lo único que tienen que hacer las compañías es dar beneficios a sus accionistas y que el mercado, supuestamente, «se encargará de todo lo demás», y apunta precisamente a ese mercado, que sin duda ha posibilitado una época de fuerte progreso en muchos sentidos, como responsable de un modelo cada vez más insostenible, con un problema más acuciante de desigualdad, con una peligrosa obsesión por la vigilancia permanente y que pone en peligro la mismísima supervivencia de la especie. Benioff afirma claramente que las compañías no tienen que elegir entre dar buenos resultados y hacer el bien, que ambos fines pueden y deben ser compatibles, que los CEOs que no entiendan esto seguramente no mantendrán su trabajo mucho tiempo, y que es preciso financiar un nuevo capitalismo sostenible mediante la aportación de todos, mediante el desarrollo de nuevos sistemas impositivos que afecten a las compañías y a las grandes fortunas como la suya, una idea ya sostenida anteriormente por otros habituales de la lista Forbes.

Yvon Chouinard, por su parte, afirma en una entrevista en profundidad en Fast Company que la causa medioambiental es absolutamente fundamental de cara al futuro, que hay que aplicar la tecnología a todos los procesos productivos, desde la agricultura y la energía hasta la construcción o la manufactura, para lograr superar el desafío climático. Claramente, dice que la alternativa de simplemente sentarse y no hacer nada no es válida («What’s the alternative, just sitting on my ass?»), y que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que es una cuestión de reordenar las prioridades equivocadas, por ejemplo, por una administración Trump que está seguro de que no durará más allá de un año.

En efecto: reinventar el capitalismo para hacerlo sostenible no es ya una posibilidad para sentirnos mejor, sino la única posibilidad que nos queda. Para ello, es preciso poner en marcha iniciativas a todos los niveles: los gobiernos tienen que liderar, marcar claramente las prioridades y disponer los recursos adecuados para la reducción de las emisiones, las acciones de lobbying tienen que empujar en el sentido adecuado, las administraciones locales deben alinearse en medidas inequívocas, y tecnologías como el machine learning y la analítica tienen que ponerse al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso compartiendo todos sus avances colaborativamente para posibilitar el desarrollo de soluciones para este desafío.

Queda mucho por hacer, y sentarse a esperar mientras seguimos haciendo lo mismo no es una alternativa válida. No hay nada más difícil que cambiar algo que ha funcionado aparentemente bien, pero claramente, el capitalismo tal y como lo conocemos no tenía únicamente un problema de métricas – que también – sino uno verdaderamente existencial. Lee los puntos de vista de Marc Benioff y de Yvon Chouinard, fundadores de dos compañías que están intentando claramente cambiar esas reglas, y hazlo con una mentalidad abierta, con la idea de que todo, absolutamente todo lo que hacemos, todas nuestras prioridades, pueden y deben realinearse. No, no es ninguna conspiración, no hay ninguna campaña de nada, no hay engaños ni falsas alarmas. Esto no es un simulacro. Es ciencia. Es… lo que hay. Y tenemos que cambiarlo.