Alphabet y Fitbit: más competencia en el segmento wearables

Una exclusiva de Reuters afirma que la matriz de Google, Alphabet, ha lanzado una oferta por la que fue una de las pioneras del segmento wearables, Fitbit, una compañía que llevo siguiendo con bastante nivel de detalle desde sus primeros dispositivos allá por el año 2012.

La evolución de las acciones de Fitbit había sido cualquier cosa menos brillante a lo largo de los últimos tres años: cotizaban en su mínimo histórico (en torno a los $3 por acción, frente a los $32.5 de su salida en junio de 2015 o los $47.6 que llegaron a alcanzar en su mejor momento), y que parece ser que la compañía llevaba algún tiempo explorando la posibilidad de una venta. Las especulaciones debidas al presunto interés de Alphabet han dado lugar a un incremento del 27% en la cotización de Fitbit, que alcanzaría gracias a ello una valoración próxima a los 1,400 millones de dólares.

La operación tendría sentido considerando en primer lugar la desastrosa evolución de Fitbit desde que salió al NYSE: claramente, la compañía que logró en su momento generar un importante movimiento en torno a sus dispositivos para medir la actividad física había quedado completamente eclipsada por la fuerte competencia del Apple Watch en su segmento superior, y de monitores más sencillos y baratos como los de Xiaomi y similares en la parte baja del mercado. La adquisición en diciembre de 2016 de los restos de Pebble, la pequeña startup que dio lugar con su exitoso crowdfunding a la categoría smartwatch que después conquistó Apple, proporcionó a Fitbit la capacidad para adentrarse en el diseño y fabricación de relojes, pero el mercado ha ido acogiendo sus sucesivos lanzamientos de manera completamente decepcionante. Desde hace años, Fitbit es una compañía que vive de un decreciente segmento fiel a sus productos, pero de muy poco más interesante. Incluso la reciente noticia de un acuerdo con el gobierno de Singapur para ofrecer un programa de salud a nivel nacional basado en sus dispositivos no logró que la compañía obtuviese más aprecio de los inversores, ni saliese de una zona de cotización de en torno al 90% por debajo de su precio de salida.

Para Alphabet, adquirir a un veterano del diseño y la fabricación de wearables de monitorización de la actividad física supone la posibilidad de añadir una categoría con un crecimiento potencialmente muy elevado a su división de hardware. Una categoría, además, en la que aún reina Apple gracias a un Apple Watch que logró un espaldarazo importantísimo con la aprobación de la FDA, pero en la que podría esperarse una evolución similar a la que la marca de la manzana ha experimentado en otros segmentos en los que, tradicionalmente, sus productos permanecen como «objetos de deseo» al alcance de un 10% de la población, mientras el restante 90% es rellenado por otras marcas. Si Google lograse en el segmento wearables algo similar a lo que consiguió con Android en el segmento smartphone, la adquisición podría tener, obviamente, muchísimo sentido.

La diferencia, lógicamente, está en la dualidad entre plataforma – o sistema operativo – y producto. En el segmento smartphone no es Google quien domina el mercado, sino una serie de marcas de electrónica de consumo que utilizan su sistema operativo Android, mientras que sus propios dispositivos Pixel tienen, como tales, una penetración relativamente escasa. De hecho, en el segmento smartphone, Google vive una dualidad compleja: si bien intenta mantener un liderazgo tecnológico con sus Pixel, la idea de que de alguna manera se conviertan en un éxito de ventas y compitan con los grandes fabricantes de dispositivos con sistema operativo Android como Samsung, Huawei y otros genera la lógica preocupación relacionada con la posibilidad de que esas compañías desarrollen sistemas operativos alternativos.

En el segmento wearable, sin embargo, podría existir una oportunidad importante, dado que hablamos de una categoría con fuerte crecimiento y mucho mercado que alcanzar, cada vez más asociado con la preocupación por el estado físico y el cuidado de la salud, y con evidencias de un importante papel en la medicina del futuro, tanto como mejora del bienestar de los pacientes como por la potencial reducción de costes para los sistemas de salud que supone la detección temprana de muchas dolencias.

Si el caso de Singapur, un país con un sistema nacional de salud muy sofisticado y de elevada calidad, llega a demostrarse eficiente en forma de una mejora asistencial, un incremento de la calidad percibida o una disminución de costes, otros países seguramente se apuntarían a la experiencia, y el mercado de los wearables podría experimentar un incremento muy elevado, como comento en el capítulo 4 de mi libro, «Viviendo en el futuro«, titulado «La salud, que no falte». En un escenario así en el que el quantified self y la monitorización de nuestros parámetros de actividad y salud se generalizan, incluso aunque se plantee en un plazo relativamente largo, el posicionamiento de Alphabet con su división de ciencias de la salud, con compañías como Calico o Verily, podría pasar a representar un activo importantísimo, tanto por sus posibles desarrollos como por su enfoque a datos, otro activo que también en el caso de Fitbit se comenta que puede tener un valor muy elevado de cara al desarrollo de algoritmos diagnósticos.

Una adquisición, por tanto, muy interesante, de una compañía que no pasaba pos su mejor momento pero que reúne a numerosos veteranos especializados en wearables y en la monitorización de parámetros relacionados con la actividad física y la salud, y que aventura una competencia mucho más dura en el futuro en una categoría en la que Apple disfrutaba de un dominio indiscutible. Y un segmento, además, cuyo desarrollo en un entorno más competitivo puede acabar significando cosas muy interesantes para todos en algo tan importante como la salud. Que al fin y al cabo… es lo que importa!

This article was also published in English on Forbes, «Alphabet and Fitbit: could this be the competition the wearables segment has been waiting for?«