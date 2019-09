Regulando la gig economy

La Assembly Biil nº 5 del Estado de California, conocida como AB5, avanza en su tramitación y está a punto de ser firmada por su Gobernador, Gavin Newson.

¿Por qué es importante o interesante esta AB5? Pues fundamentalmente porque establece un marco regulador para la llamada gig economy, la práctica de utilizar a personas para llevar a cabo determinados trabajos, desde conducir un vehículo hasta muchas otras cosas, bajo el supuesto de que actúan como contratistas independientes o autónomos, cuando en realidad, su actividad es idéntica a la de una persona contratada a tiempo completo para ese mismo tipo de tarea, y simplemente se diferencian por la carencia de la mayoría de los derechos y protecciones que tendrían si estuvieran efectivamente contratados. Cuando sea aprobada el próximo día 13 de septiembre, se espera que esta norma se convierta en inspiración para legislación similar en muchos otros países.

La interpretación de lo que es un trabajador autónomo frente a un trabajador en plantilla es lo que separa la llamada gig economy de algo que podríamos definir como «economía de la explotación»: obtener una ventaja en costes que permite llevar a cabo de manera rentable determinadas actividades, a base de ahorrarse las principales protecciones y derechos que un trabajador debería tener. Si tener repartidores en plantilla sale muy caro, los contratas como autónomos, y así ni les pagas vacaciones, ni les das un vehículo, y encima, si se caen o se matan, es problema de ellos, no del empresario. Un comportamiento digno de auténticos sinvergüenzas que se dedican, además, a pasearse como brillantes emprendedores y a captar fondos para hacer crecer ese tipo de negocios por todo el mundo.

En realidad, la diferencia entre un trabajador independiente, autónomo o contratista y un empleado de pleno derecho estaba perfectamente clara en la mayoría de los países, y de hecho, en muchos de ellos, este tipo de compañías han ido recibiendo un varapalo judicial tras otro. Lo único que pretende la AB5 californiana es sentar esa diferencia y establecerla en función de tres criterios fundamentales. Un trabajador podrá ser contratado como autónomo o contratista independiente cuando:

(A) el trabajador esté libre del control y la dirección de la entidad contratante en relación con el desempeño del trabajo, tanto bajo el contrato para el desempeño de dicho trabajo como de hecho;

(B) el trabajador realice un trabajo que esté fuera del curso habitual del negocio de la entidad contratante;

y (C), el trabajador se dedique habitualmente a un comercio, ocupación o negocio establecido independientemente, de la misma naturaleza que el trabajo realizado para la entidad contratante.

Si una persona no puede marcar sus tarifas, no tiene control alguno sobre la forma en la que lleva a cabo su trabajo, y está sujeto a sistemas de control como los peer ratings de los clientes, claramente no es un contratista independiente, lo pretenda o no la compañía que lo contrata, y lo único que está haciendo esa compañía es aprovechar un agujero legal para ahorrarse los costes que supondría contratar a ese trabajador como tal, y tener que ofrecerle vacaciones, seguros sociales, etc. Si tu negocio consiste en tratar de flexibilizar esos criterios hasta el límite, entonces no eres un «glamouroso empresario de la gig economy«, sino un simple sinvergüenza, ganes lo que ganes y te financie quien te financie.

¿Pueden existir situaciones en las que una persona, en efecto, trabaje para este tipo de compañías como autónomo o contratista independiente? En efecto, puede haberlas: puede haber personas que se dedican a algo, y que de manera completamente libre decidan ofrecer sus servicios u otros a una compañía durante un tiempo limitado, una actividad que no debería convertirse en su actividad ni en su fuente de ingresos principal, y que debería regularse como se regula un contrato con un trabajador autónomo. Pero decididamente, ese tipo de situaciones no mayoritarias, ni mucho menos son lo que esas compañías han utilizado para su enorme expansión reciente. En realidad, esas compañías han aprovechado que había muchas personas que estaban dispuestas a trabajar como fuese, sometidos a cualquier tipo de condiciones, con tal de tener un trabajo. El que esos trabajadores reclamen su supuesto derecho a trabajar en esas condiciones o la posibilidad de trabajar de manera flexible no dignifica en absoluto a esas compañías ni convierte esa relación en algo diferente de lo que es. Aunque yo insista en que quiero ser esclavo de alguien, la ley no permite – ni debe permitir – que yo lo sea.

Para muchas compañías, este tipo de legislación que aspira a clarificar el entorno de las relaciones profesionales puede representar una fuerte amenaza a su valoración, y supondrá que deben reconvertir sus esquemas y procedimientos para acomodar este cambio. Los negocios, sean del tipo que sean, tienen que ser viables sin que esa viabilidad provenga de sustraer los derechos fundamentales de quienes participan en su cadena de valor. Si esa limitación lógica evita que tu negocio sea rentable, o al revés, si tu negocio solo puede ser rentable cuando infringes sistemáticamente esos derechos, entonces no tenías un negocio ni eras un empresario: eras otra cosa muy distinta.