Los bancos y el absurdo inmovilismo

El Banco de España alerta de supuestos riesgos sistémicos si las compañías tecnológicas entran en el negocio bancario, en lo que representa claramente un feroz inmovilismo y un intento de defender a unos bancos que, simplemente y de manera mayoritaria, siguen gestionando su negocio prácticamente igual que hace décadas, si no siglos.

El recurso al miedo, invocando nada menos que el «riesgo sistémico«, término extremo definido en finanzas como «inestabilidad del sistema financiero, potencialmente catastrófico, causado por eventos idiosincráticos o condiciones en los intermediarios financieros», o la comparación con «los eventos vividos en el estallido de la crisis financiera» son una hipérbole tan descomunal, tan fuera de lugar y tan tendente a defender el statu quo que genera auténtica vergüenza ajena. Una cosa es rechazar movimientos como la privatización del dinero por parte de una compañía que ha probado abundantemente un elevado nivel de irresponsabilidad, como ha hecho Francia, y otra muy diferente pretender alertar contra unas compañías mejor capitalizadas que los mayores bancos, con una tradición de servicio al cliente infinitamente mejor que estos, y con una probada capacidad para gestionar negocios transaccionales de manera óptima.

Son muchísimos los españoles que, ante la posibilidad de llevar a cabo su operativa bancaria de manera parcial o total con una compañía tecnológica, lo preferirían a seguir con un banco tradicional. Lo escribí hace mucho tiempo, y lo mantengo: los servicios de banca son a día de hoy una pura commodity, algo que prácticamente cualquiera puede llevar a cabo, en donde lo mejor que puede hacer un usuario es desagregar las partes de más valor añadido y ponerlas en manos de compañías fintech. Cada vez que quieras sacar dinero de un cajero, traspásalo desde tu móvil en tiempo real de tu banco tradicional a tu cuenta de Revolut o a un servicio similar, usa esa tarjeta en lugar de la de tu banco en el cajero, y te ahorrarás la comisión que pretenden cobrarte por acceder a tu propio dinero. ¿Quieres ganar dinero en tus inversiones? Invierte al índice y no permitas que las gestionen unos bancos tradicionales que se dedican sistemáticamente a deteriorar tu rentabilidad con sus comisiones.

En banca, todo lo que pueda hipotéticamente ser automatizado está siendo automatizado, y con muy buenos resultados. Esto genera un escenario en el que, primero, a los bancos les sobra el 80% de su plantilla, con todo lo que ello conlleva, y pretenden que esa enorme bolsa de ineficiencia sea costeada por sus clientes; y segundo, que se ven obligados a aprender desde cero cómo mejorar su interacción y su experiencia de cliente partiendo de un escenario completamente diferente, lo que las aboca a una alocada búsqueda del low-cost que cualquier puede comprobar con solo interactuar con ellos. Un banco tradicional hoy en día es una entidad cuyo objetivo es buscar oportunidades para cobrarte una comisión en cualquier momento por cualquier excusa, precisamente la experiencia contraria a la habitual con la mayoría de las fintech. Los bancos deberían llevar mucho tiempo aprendiendo de esas fintech, en lugar de recurrir a intentar infructuosamente evocar al miedo para evitar la fuga de sus clientes: ¿lo han hecho? En absoluto.

Que las grandes compañías tecnológicas entren en el negocio bancario sería una gran noticia para los usuarios. ¿Habría que regularlo? Indudablemente, llevaría a discusiones muy interesantes sobre la privacidad y sobre otros aspectos, pero como usuarios, agradeceríamos que se produjese, porque los propios bancos tradicionales no son precisamente unos santos en ese sentido. La llegada de esas compañías obligaría a un muy necesario replanteamiento fuerte del sector, aportaría un dinamismo fundamental y generaría una crisis profunda en una serie de compañías en general profundamente anticuadas en muchísimos aspectos. Obviamente, no sería una buena noticia para los bancos, pero no lo olvidemos: el papel de un banco central y de un regulador no debería ser defender el negocio de los bancos, sino defender a los consumidores.

Con esas manifestaciones, profundamente desafortunadas y corporativistas, el Banco de España se posiciona en un pavoroso inmovilismo, encuadrado en una pretensión de demonización de las big tech que, si bien puede estar justificada en muchos de sus aspectos, obvia que su entrada en muchos negocios ha aportado muchísimos beneficios a los consumidores. Con PSD 2, el regulador europeo se posicionó claramente a favor de la disrupción en el sector bancario, algo que el Banco de España parece obviar o incluso contravenir con sus recientes declaraciones y su alarmismo. Un freno absurdo impropio de un regulador responsable. Pero claro, qué le vamos a pedir…

This post is also available in English on my Medium page, «Who’s afraid of big tech? The banks, that’s who«