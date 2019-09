La transformación integral del sector energético es viable

Vale la pena dedicar cinco minutos a la lectura de este artículo en Fast Company, «We know how to build an all-renewable electric grid«, en el que se demuestra, con enlaces adicionales a artículos académicos, la viabilidad de reformar las infraestructuras de generación de energía de un país enorme como los Estados Unidos para lograr su completa descarbonización, y la transición a la energía eléctrica para que sea suficiente como para la operación de vehículos y trenes con electricidad, calentar edificios con bombas de calor eléctricas, electrificar aplicaciones industriales como la producción de acero, y el uso de electricidad renovable para producir hidrógeno para otros requisitos. Todo ello sin necesidad de recurrir a la energía nuclear, que genera otro tipo de problema bien conocido, y tipificado habitualmente como NIMBY, o Not In My BackYard.

Las economías de las energías renovables han cambiado mucho a lo largo de los años gracias al desarrollo de la tecnología, y ahora, la posibilidad de contar con redes eléctricas totalmente basadas en ellas es perfectamente factible tanto en los Estados Unidos, como en Europa, Australia y otros sitios. Durante muchos años, numerosos ingenieros han intentado convencernos de que no era posible generar suficiente energía como para las necesidades de un país mediante las energías renovables. Es el gran mito, ampliamente difundido por ignorantes irresponsables como Donald Trump, de «quiero ver la tele esta noche, pero como no hay viento, no puedo», perfectamente refutado por la ciencia.

La transformación de las infraestructuras de generación de energía es uno de los grandes temas que hay que plantear necesariamente para responder a la emergencia climática: tan solo la generación de electricidad como tal genera un 25% de las emisiones de gases que producen efecto invernadero, el transporte genera en torno al 14%, y muchos procesos industriales que hoy utilizan energía obtenida mediante combustibles fósiles pueden ser reconvertidos a electricidad.

En efecto, la generación de electricidad es el mayor contribuyente al cambio climático, pero reconvirtiéndola a electricidad limpia podemos hacer más que iluminar nuestros hogares y alimentar nuestra red: estaríamos creando una fuente de energía para ayudar a impulsar los sectores de la economía que producen el otro 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos el transporte, los edificios y la manufactura. Automóviles y autobuses eléctricos, sistemas de calefacción y refrigeración sin emisiones en hogares y negocios, y fábricas intensivas en energía que podrían pasar a usar más energía limpia para fabricar sus productos. La transición a energías renovables daría lugar a una drástica reconversión de las balanzas de pagos de muchísimos países y al desarrollo de un nuevo orden geopolítico, pero sería también el mayor contribuyente a paliar los efectos de la emergencia climática, y como tal, tiene que plantearse lo antes posible. Ya no es una cuestión de ciclos de amortización de infraestructuras: es una cuestión de supervivencia.

El problema de las acciones de los países de cara a la emergencia climática es, claramente, un efecto de la llamada «tragedia de los comunes«: cuando las decisiones racionales y egoístas de cada participante empeoran las circunstancias del grupo, y viceversa. Es racional que un país individual no reduzca drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, dado que la mayoría de las economías se basan en gran medida en los recursos energéticos que los emiten. Sin embargo, si todas las naciones actúan de esa manera, que de hecho es lo que lleva mucho tiempo sucediendo, la mayoría de los países pasan a estar peor debido a los impactos acumulativos de todas esas emisiones. Dicho de otra manera, lo que es mejor para cada país individualmente aislado, es en realidad peor para el planeta en su conjunto. Por el contrario, lo que es aparentemente peor para cada país, con paso del tiempo, sería lo mejor para el planeta. Y llegados a este punto, la única solución viable.