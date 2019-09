Escenarios para un futuro digital

El próximo miércoles 25 estaré en Alicante, en InnovAlicante, hablando sobre escenarios de futuro y sobre los elementos que debemos tener en cuenta para la innovación a todos los niveles.

Con ese motivo, Víctor M. Romero, del diario Información, me envió algunas preguntas por correo electrónico y hoy publica una entrevista a página completa, que ha titulado como «La emergencia climática es el mayor desafío que vivimos como especie» (pdf), en la que menciono ese tema en concreto como uno de los determinantes fundamentales para plantear la innovación empresarial o, de manera más general, las estrategias de innovación a todos los niveles. Además, hablamos por supuesto de otras cuestiones, desde el papel de las personas en la transformación digital y en la innovación, hasta de la importancia del machine learning, la privacidad, la ética o la educación.

Algunos de mis lectores habituales me acusan de haberme alejado de mis temas originales cuando trato temas como la emergencia climática. Nada más lejos de la realidad: mis intereses de investigación siempre reflejaron el impacto de la tecnología en distintos niveles de análisis, y la emergencia climática es, en este momento, no solo el reto tecnológico más importante que tenemos por delante, sino también el que sin duda condiciona todos los demás. Ignorar su importancia o no introducirlo en un análisis de escenarios equivale a no tener en cuenta dinámicas de cambio que están convirtiéndose en fundamentales no solo a nivel de supervivencia, sino también, y a más corto plazo, en circunstancias de mercado que van desde limitaciones legislativas hasta sesgos importantes en la preferencia de los consumidores.

Sobre la emergencia climática no se puede pretender tener una discusión, porque es un hecho científico plenamente probado e irrefutable que no admite discusión: lo único que se puede hacer de manera responsable es introducirla como variable que afecta a cualquier escenario futuro, y particularmente, a las dinámicas de innovación. Todas las decisiones que afectan a todas las compañías a todos los niveles tienen que tener en cuenta esta circunstancia: si fabricas cemento, tendrás que tener una preocupación obsesiva sobre la descarbonización y la eficiencia de tus procesos productivos; si te dedicas a la agricultura, tendrás que prever un entorno más inestable con catástrofes naturales más frecuentes y nuevas preferencias de consumo; si eres una empresa de automoción, tendrás que hacer frente al cambio tecnológico más importante de tu historia; y así, un largo etcétera. La emergencia climática es la variable más importante en el análisis de la economía en este momento, y nos va a llevar a una auténtica revolución.

No, todos esos jóvenes participando en manifestaciones en todo el mundo no están equivocados. Todos aquellos cuyo trabajo incluya de una u otra manera entender los procesos de innovación tendrán que incorporar la emergencia climática en sus análisis, quieran o no, y negarlo no es más que una forma de perder un tiempo muy valioso. En todos los sentidos.