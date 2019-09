El sector automóvil se mueve… pero no suficientemente rápido

El 2019 Frankfurt Motor Show ha conseguido dejar claro que la industria del automóvil se mueve, que ese movimiento se dirige mayoritariamente hacia la clara interpretación de que el vehículo eléctrico es el futuro – muchas personas que trabajan en esa industria aún lo niegan – y que sus desarrolladores estarán de facto trabajando en la última plataforma de combustión en muy pocos años. Oficialmente, los petrol-heads son ya parte de un pasado trasnochado.

Con esa gran verdad prácticamente asumida con cada vez menos resistencias, aún queda mucho camino por andar: si bien la oferta eléctrica compone el grueso del listado de presentaciones de concept cars, en las presentaciones de vehículos en producción aún abundan modelos de combustión e híbridos variados pretendiendo pasar por lo que no son. En este sentido, destaca Volkswagen, la marca con una mayor necesidad de limpiar su deteriorada imagen, con la presentación como vehículo en producción, con venta en el próximo 2020, del ID.3, el que definen como «el vehículo eléctrico para millones de personas«. Según su director de estrategia, Michael Jost, «la electrotransformación no es un mal necesario, sino nuestro modelo de negocio futuro».

Un modelo claramente inspirado en Tesla: la compañía da abundante y debido crédito al fundador de la marca norteamericana al afirmar que

«Elon Musk nos ayudó mucho. Vimos cómo lo hace él y cómo queremos hacerlo nosotros. Incluso hoy, todavía nos preguntamos: ¿dónde es él incluso mejor que nosotros y dónde debemos adelantarlo, y dónde no?»

Según Jost, el liderazgo de Musk resultó fundamental de cara a la transformación de Volkswagen:

«Sin Elon Musk, mi trabajo hubiera sido mucho más difícil. No es fácil enfocar a todo un grupo en la movilidad eléctrica: tienes que tener un buen plan y convencer a la gente. Sin embargo, del 70% al 80% de la compañía está ya convencida de que es el camino correcto.»

Según Volkswagen, Tesla partió con ventaja por haber empezado directamente en el vehículo eléctrico sin tener ninguna estructura previa que transformar, pero la marca alemana afirma que contrariamente a lo que hace Tesla, «Volkswagen no fabrica vehículos para millonarios, sino para millones». Su ID.3 pretende mantenerse por debajo de los 30,000 euros, y la compañía afirma haber recibido más de treinta mil peticiones de reserva desde el pasado mayo para su entrega en 2020, muchas de ellas de consumidores nuevos para la marca. Al tiempo, Volkswagen está planteando también algunos esfuerzos por la reconversión de vehículos clásicos de la marca, como el escarabajo o el microbús.

¿Interesante? Sin duda. La movilidad eléctrica necesita un mercado lo más competitivo posible, con amplia variedad de ofertas y opciones cuanto antes. Pero la idea, en cualquier caso, sigue siendo la misma: la movilidad eléctrica no es una forma de ser cool o moderno, es la solución a un problema acuciante y urgente: el motor de combustión. Para mí, Volkswagen – o la marca que sea – comenzará a ser creíble y digna de respeto no cuando anuncie que vende vehículos eléctricos, sino cuando anuncie que deja de vender vehículos de combustión.

La industria automovilística pretende marcar unos ritmos en la conversión a motorizaciones eléctricas que son completamente inasumibles dado el nivel de emergencia climática en el que estamos. Que los objetivos de rentabilidad de las compañías de automoción sean incompatibles con una reducción de las emisiones que es fundamental y necesario llevar a cabo lo antes posible supone un problema serio, que debe solucionarse con la adecuada intervención gubernamental. Hay nada menos que dos décadas de desfase entre los plazos que la industria pretende ejecutar y las necesidades reales en términos de reducción de emisiones: quien no lo quiera ver, no es porque el hecho como tal no esté ahí, porque es científicamente indiscutible: es porque pretende tener los ojos cerrados.

This post is also available in English on my Medium page, «The automobile sector is finally moving toward electric vehicles… but not fast enough«