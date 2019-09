De listas, churras y merinas

Mi inclusión en un ranking de influencers en la edición española de la revista Forbes parece haber llevado a que aparezcan en mi bandeja de entrada varias propuestas de compañías con múltiples «esquemas de colaboración», un eufemismo que viene a significar «te pagamos para que uses tu influencia para decir que nuestra marca es la mejor». Lamentándolo profundamente – por mi cuenta corriente, no por otra cosa – creo que es mi deber comunicar públicamente que no es eso a lo que me dedico. Dice un buen amigo mío que «las listas hay que tomarlas con un grano de sal, tanto cuando sales como cuando no». Pero entre la lista de LinkedIn de hace unas semanas y esta de Forbes España, las visualizaciones de mi perfil de LinkedIn alcanzan cifras «extrañas«, y es bueno intentar poner las cosas en perspectiva.

Escribí sobre ese tema no hace mucho tiempo: la influencia no es eso. El ranking de Forbes España, al menos en la parte que conozco y puedo juzgar, no parece un mal trabajo, pero el uso del aparentemente inofensivo término influencer parece tener, en los tiempos que vivimos, la curiosa propiedad de hacer que las churras se mezclen con las merinas.

Soy un profesor. Simplemente un profesor, una persona que estudia y se prepara para explicar y divulgar conceptos relativamente complejos de una manera razonablemente simple. No me dedico a la influencia, si acaso, esta surgirá de otras cosas que hago. Intento explicar a mis alumnos que mi opinión es eso, una opinión, por lo general mejor documentada que la media aunque solo sea por el tiempo que puedo dedicar a ello, pero que eso es todo, y que trato de utilizarla para hacer pensar a mis interlocutores – no me gusta la idea de «audiencia», porque suelo intentar, en la medida de lo posible en función del formato y el medio, que no se limite a escuchar y que participe. Si algo de lo que hago, un producto o servicio que use o lo que sea ejerce, por ese hecho, algún tipo de influencia en alguien, me parece perfecto, porque nunca he usado productos porque me paguen por ello. Hay productos que me regalan, sí, pero no los uso por eso: si los uso o hablo de ellos en algún momento es porque me han gustado o parecido interesantes, jamás para «pagar el regalo».

Como decía, el ranking de Forbes, al menos en las categorías que conozco y puedo evaluar, parece haber tenido ese criterio razonablemente en cuenta. Las propuestas que me llegan, sin embargo, no, o no lo parece. Si una propuesta confunde el fondo con las formas, el objetivo con los medios, o simplemente santifica unas métricas que, en ese entorno, están en muchas ocasiones adulteradas, deja de tener sentido para mí, y me sentiría ridículo y fuera de lugar participando en ella. Para mí, jamás ha tenido ningún sentido intentar adulterar ninguna métrica.

¿Quiere esto decir que no puedo trabajar con ninguna marca? No, en absoluto. Mi forma de trabajar es clara: si una compañía tiene interés en que hable en un evento sobre algún tema en el que me sienta cómodo, estaré encantado de hacerlo (y aparentemente no lo hago mal), pero mi posición no será la de «persona que representa a esa compañía», sino la de «persona que viene a hablar de ese tema». Cuando escribo, hago exactamente lo mismo: escribo lo que sé, de lo que creo o de lo que creo saber, pero nunca en función de lo que me paguen o me dejen de pagar. Lo que escribo, lo creo, y si no es así, no lo escribo. Quienes creen identificar intereses de algún tipo en lo que escribo o lo que digo, simplemente puedo decirles que identifican mal: de hecho, si hubiese cobrado de la mitad de las compañías que algunos pretenden que he cobrado, sería seguramente muy rico.

En cualquier caso, agradecido a Forbes España por la mención, y la promesa de seguir haciendo básicamente lo mismo que llevo haciendo ya mucho tiempo preparar mis clases de la manera más rigurosa que pueda, leer mucho para mantener mi criterio bien informado, y escribir sobre ello para contribuir a la reflexión. Si eso me convierte en influencer, bienvenido sea.

This post is also available in English on my Medium page, «Influencer rankings: am I an orange or a lemon?«