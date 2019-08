Tecnología y diabetes

Un artículo de hace unos días en The Wall Street Journal, «For many diabetes patients, skin patches and phones are replacing finger pricks«, repasa la evolución del tratamiento de la diabetes y da cuenta de cómo el uso de parches transdérmicos y de apps en smartphones está sustituyendo al método de los pinchazos para la monitorización de los niveles de glucosa en sangre, fundamentales en el día a día de los diabéticos. Nada que los diabéticos bien informados no conozcan o que no haya sido tratado en publicaciones especializadas, pero sí un interesante artículo de divulgación para un público generalista.

En los Estados Unidos, aproximadamente 840,000 pacientes sobre un total de treinta millones utilizaban medidores continuos de glucosa a finales del pasado marzo, un mercado de unos 3,200 millones de dólares con marcas como Abbott, Dexcom, Eversense o Medtronics, con un muy importante porcentaje de crecimiento. El tratamiento no está al alcance de cualquiera: los dispositivos están entre los $1,300 y los $3,000, lo que con un seguro médico suele traducirse en copagos de entre $31 y $50 mensuales. A cambio, los parches situados sobre la piel y con una duración de entre diez y noventa días, llevan a cabo mediciones periódicas cada cinco minutos de los niveles de glucosa en sangre y los transmiten a un dispositivo, bien propio o un simple smartphone o smartwatch e incluso permiten compartirlos con otras personas, útil en el caso de pacientes muy jóvenes. Algunas compañías están ya en la fase de ofrecer pruebas de este tipo de dispositivos a asistentes a conferencias, con la idea de proporcionar indicadores de la concentración de glucosa en sangre no solo a diabéticos, sino a cualquier otra persona que quiera monitorizarlos.

Los parches son prácticamente indoloros, perforan la piel con agujas minúsculas, y permiten monitorizar los capilares en la dermis, con una precisión creciente. Su eficiencia parece superar otros métodos con los que en su momento se especuló, como la medición en el fluido lacrimal mediante lentes de contacto inteligentes, un proyecto que Verily, compañía perteneciente a Alphabet, abandonó en 2016.

La forma más precisa de monitorizar el nivel de glucosa en sangre es, obviamente, medirlo en la propia sangre mediante la extracción de una gota a través de un pinchazo. Durante mucho tiempo, muchos médicos especialistas y muchos pacientes despreciaron otros métodos más aproximados porque no ofrecían el mismo nivel de confianza. La evolución de la tecnología, sin embargo, está demostrando su error: al poder llevar a cabo un número de mediciones más elevado, incluso prácticamente continuo, el error estándar disminuye y, por tanto, la medición puede llegar a asegurar niveles de precisión incluso superiores, a cambio de un procedimiento, además, mucho menos intrusivo, molesto y doloroso. Es exactamente lo mismo que hemos comentado en ocasiones anteriores con respecto a cardiólogos que despreciaban los niveles de precisión de dispositivos como Kardia o Apple Watch 4: no entender las ventajas de una monitorización continua supone un nivel de ignorancia que revela la carencia de algo tan básico para un facultativo como la estadística elemental.

En el futuro, muchos de los parámetros de nuestra salud se controlarán de manera continua o muy habitual, desde la presión arterial hasta determinadas analíticas, y se registrarán en las correspondientes apps para su monitorización algorítmica constante y la notificación al usuario y al profesional adecuado cuando algún parámetro refleje algún posible problema. Es un planteamiento, anclado en la estadística más elemental, que tendría que estar ya enseñándose en todas las facultades de medicina. En el caso de la diabetes, que afecta a muchos millones de personas en el mundo, hablamos de desarrollos que ya están cambiando la forma de entender la monitorización y el tratamiento no solo de muchos pacientes, sino también de numerosos endocrinólogos, como ocurre también en el caso de los cardiólogos. Que este tipo de pensamiento se extienda al resto de las especialidades médicas es tan solo una cuestión de disponer de casos de uso y experiencias interesantes. El futuro de la medicina está, sin duda, en este tipo de dispositivos.