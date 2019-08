Tecnología y cambio de hábitos

Un interesante hilo de discusión en Slashdot, «Slashdot asks: do you (ever) shut down your computer?«, permite hacerse una idea del fortísimo cambio de hábitos que experimentamos los usuarios de dispositivos tecnológicos a lo largo del tiempo.

Cuando, hace muchos años, pasé de utilizar PC a Mac, una de las cosas que más me llamó la atención fue lo innecesario de apagar mi ordenador, que pasó a vivir en modo reposo: cada vez que me iba a la cama o que metía el ordenador en su maletín para irme a trabajar, me limitaba a cerrar la tapa y volverla a abrir cuando quería volver a utilizarlo. La rutina de reininciarlo completamente se convirtió en algo que simplemente hacía de vez en cuando, si me daba la impresión de que la memoria no estaba liberándose como debería, si había que instalar alguna actualización, o simplemente como precaución, para que empezase con un fresh start antes de determinados eventos, como conferencias importantes. En otras ocasiones, me limito a reiniciar el programa que más memoria está consumiendo, habitualmente el navegador.

Durante años, la prerrogativa de llegar a un sitio y ponerse a trabajar en pocos segundos tras simplemente abrir el ordenador, mientras otros tenían que esperar a un largo y pesado proceso de arranque que terminaba con un sonido característico perteneció únicamente a los usuarios de Mac. Ahora, desde hace un cierto tiempo, los usuarios de PCs con Windows 10 también pueden optar por este tipo de rutinas en lugar de apagar completamente sus dispositivos, y la plataforma de computación con mayor difusión y crecimiento en el mundo, el smartphone, también estimula este tipo de hábitos: dispositivos que no suelen apagarse prácticamente nunca.

Desde la óptica de la comodidad, la ecuación está clara: habitualmente mantengo varios programas abiertos en mi ordenador, y alguno de ellos, como el navegador, con múltiples pestañas que me llevaría tiempo volver a abrir y poner en su orden desde cero, lo que hace que tienda a reducir el número de veces que apago completamente (y que cuando lo hago, recurra a que sea el propio navegador el que abra las pestañas que estaban abiertas en la sesión anterior) Pero es que ni siquiera desde un punto de vista de consumo y sostenibilidad está siquiera claro que convenga apagar los dispositivos: muchas rutinas de inicio consumen más electricidad que la requerida para mantener el dispositivo en modo reposo.

¿Se han modificado tus rutinas en este sentido? ¿Apagas tu ordenador o tu smartphone de vez en cuando, o te limitas a mantenerlo constantemente en modo reposo?