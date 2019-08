Sobre casas domotizadas y asistentes digitales

Carlos del Castillo, de El Diario.es, me llamó para hablar sobre asistentes digitales y hogares domotizados, y sobre los planes anunciados por IKEA para, devenida en un competidor en este ámbito, incrementar la difusión de este tipo de tecnologías. Hoy publica algunos de mis comentarios en su noticia titulada «La ‘casa robot’, más cerca: los fabricantes quieren dar el impulso definitivo a la domótica» (pdf).

Mi opinión en este sentido es clara: los asistentes de voz son el interfaz más cómodo y natural para hacer determinadas cosas en una casa, las paranoias sobre la vigilancia y las escuchas son eso, paranoias fruto de una mala comprensión de lo que significa educar un algoritmo, y los hogares del futuro tendrán una profusión cada vez mayor de funciones a las que pueda accederse desde un smartphone o un asistente digital. La domótica está pasando de una era especializada, en la que tenías que contratar a un proveedor que te hiciese las cosas y te integrase tecnologías para poder obtener un resultado mínimamente digno, a otra en la que eso lo hace el propio usuario sin prácticamente ninguna preparación, recurriendo a tecnologías cada vez más sencillas e intuitivas.

Los que «se oponen» a que las luces de su casa se puedan encender con un comando de voz o a funciones similares en otros electrodomésticos, y afirman que ese tipo de comodidad no vale la pena deberían pensar y verse reflejados en aquellos bisabuelos que hace bastantes décadas buscaban la forma de encender la luz en el casquillo de la lámpara porque ahí era donde había estado siempre la cadenita que servía de interruptor, y que clamaban al cielo contra un avance como el interruptor de pared porque les parecía una tontería inútil. ¿Utilidad marginal? Posiblemente, pero con muchas de esas utilidades marginales se construyen atributos como la comodidad, el confort y la conveniencia, que son elementos del progreso.

Con respecto a la vigilancia y la escucha, lo comenté en su momento: una cosa es que las compañías tecnológicas, en su intento por obtener los mejores algoritmos que sea posible, recurran a personas que escuchen y etiqueten determinadas grabaciones, y otra creer que todo lo que dices en casa está siendo escuchado por terceros que, además, tienen tiempo e interés como para comentarlo entre sí en los pasillos y reírse. Lo primero es normal, se puede evitar simplemente desmarcando una casilla en la configuración del servicio, pero si todos lo hacemos, los algoritmos tardarán más en llegar a ser acertados y agradables de utilizar. Lo segundo es, simplemente, una estupidez propia de paranoicos con poco que hacer y que, además, tienen tendencia a creerse el ombligo del mundo.

¿Recogen tus aplicaciones información sobre las horas a las que enciendes y apagas tus luces? Posiblemente, pero no necesariamente para vendérsela a un tercero, sino para, por ejemplo, simular patrones de actividad creíbles cuando no estás en casa. ¿Te espía tu termostato porque te pide la geolocalización de tu smartphone? No, simplemente se encarga de encender tu calefacción cuando te acercas a tu casa. Hay una diferencia entre la mera búsqueda de conveniencia que convierte a un producto en agradable y útil, y el supuesto espionaje que algunos creen ver. ¿Quiere eso decir que debemos ceder todos nuestros datos y no hacer preguntas? Por supuesto que no. Pero tener una mentalidad paranoica en todo momento es, sencillamente, propio de paranoicos, y muy poco productivo.

¿Tiene IKEA mucho que decir en este ámbito? Hablamos de un entorno que está aún muy abierto, y en el que la clave la tendrá la integración. Cuando comienzas a incorporar funciones en tu hogar inteligente, lo último que quieres es terminar con un conglomerado de sistemas absurdamente incompatibles entre sí y con una casa que parece una feria de tecnologías. Quieres buen funcionamiento, conveniencia, sencillez y facilidad de integración. IKEA es una compañía con mucho que decir en cuanto a equipamiento del hogar, y con un indudable enfoque hacia el pragmatismo, la sencillez y los precios atractivos: si sabe ser abierta en sus protocolos y aportar facilidad de uso y de integración, puede situarse como un competidor interesante y dar lugar, gracias a ese enfoque, a un avance importante en la difusión de este tipo de tecnologías.