Plataformas y responsabilidad

Juguetes peligrosos, pinturas con inaceptables niveles de plomo, productos prohibidos, cosméticos no autorizados, herramientas inseguras, cascos no homologados… una investigación del Wall Street Journal sobre productos a la venta en la gigantesca plataforma digital de Amazon encuentra 4,152 productos que no podrían venderse en el comercio tradicional, pero que están perfectamente disponibles en la página de la compañía, a un solo clic de distancia.

La conclusión es clara: la pretensión de ofrecer la mayor gama de productos del mundo hace que Amazon renuncie a todo tipo de supervisión, incluida la más básica. No se trata ya de que se incumplan, que también, las cada vez más rígidas normas de etiquetado y de protección del consumidor contra sí mismo, algunas de las cuales podríamos considerar excesivas o incluso ridículas, sino de que en Amazon se puede encontrar literalmente cualquier cosa, incluso algunos productos de venta inequívocamente ilegal. Cuando un fabricante de cualquier producto se encuentra con una prohibición de venta debida a cualquier cosa, sabe que Amazon, un canal que concentra el 49% del comercio electrónico de los Estados Unidos y un 5% sobre el comercio total, aún estará ahí perfectamente disponible, sin restricciones de ningún tipo, sin prácticamente ninguna supervisión.

La situación no es específica de los Estados Unidos, país en el que se ha llevado a cabo la investigación. Unas pocas búsquedas en cualquiera de las plataformas de Amazon de otros países demuestra que es enormemente sencillo encontrar todo tipo de productos que no podrían adquirirse en tiendas en la calle, con tan solo hacer las búsquedas adecuadas. ¿En caso de problemas? Amazon pretenderá esgrimir que el problema es del fabricante o de quien haya subido el producto a la plataforma, tratará de no litigar y de ofrecer una cantidad de dinero al denunciante para que retire su acusación, y posiblemente retire el producto, sobre todo si la noticia recibe cierta publicidad. De implantar controles más completos o exhaustivos, no se habla.

En varias ocasiones, el gigante del comercio electrónico ha sido condenado a indemnizaciones millonarias por productos que estaban a la venta en su plataforma. Pero incluso en esos casos, la cuantía de las multas palidece con respecto a las ganancias obtenidas por convertirse en el lugar por defecto al que acudimos para comprar cualquier cosa, incluso aquellas que no deberíamos poder comprar. La venta de navajas automáticas está prohibida en España, ¿quieres ver cuántas puedes encontrar en Amazon.es (pdf) en una sola búsqueda, la más obvia? Y es tan solo el primer ejemplo que se me ha ocurrido. Por no hablar de información de productos traducida de cualquier manera, abiertamente ilegible o imprecisa… da lo mismo. Amazon, con la excusa de convertirse en la mayor tienda del mundo, ha decidido que todo vale, y que las leyes son solo para que las cumplan otros.

No, el hecho de que tu modelo de negocio consista en ser una plataforma para que otros desarrollen su negocio no te exime de supervisar la actividad que tiene lugar en ella y que pueda ser razonablemente supervisada. Es de puro sentido común.