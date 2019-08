Los problemas fiscales internacionales no pueden ser acometidos por un solo país

El impuesto del 3% sobre los ingresos de compañías tecnológicas globales con más de 750 millones de euros y ventas de más de 25 millones de euros en el país implantado por Francia el pasado 25 de julio ha logrado poner del mismo lado a las compañías tecnológicas afectadas, Google, Facebook, Amazon y otras, y al presidente Donald Trump, que ha ordenado una investigación sobre el tema y ha prometido «acciones recíprocas sustanciales» que castiguen a los productos franceses. Otros países con proyectos de medidas similares como el Reino Unido, España, Italia o Austria serán, si nada lo remedia, los siguientes.

La clave en este tipo de cuestiones la ha puesto por escrito uno de los principales actores implicados, Google, que reclama un nuevo acuerdo fiscal internacional que impida, entre otras cosas, que unos 23,000 millones de dólares de sus ingresos sean declarados de forma estrictamente legal en un paraíso fiscal como Bermudas: mientras las leyes funcionen como funcionan, nada puede impedir a este tipo de compañías con actividad global que aprovechen la ingeniería fiscal para minimizar su pago de impuestos y ofrecer con ello mayor rentabilidad a sus accionistas.

Amazon, que en los años 2017 y 2918 pagó exactamente cero dólares en impuestos federales sobre los 11,200 millones de dólares de beneficios que obtuvo en los Estados Unidos, tiene una forma más pragmática de enfocar el problema: simplemente ha tomado la decisión de compensar la nueva tasa impuesta por el gobierno francés elevando un 3% las comisiones que cobra a sus proveedores franceses que venden a través de su plataforma.

Este tipo de episodios demuestran claramente que la acción contra las desigualdades e injusticias impositivas en el contexto internacional no puede ser acometida por los países de manera individual o con intentos de boicot a escala doméstica, si no se quieren desencadenar batallas absurdas que no conduzcan, en realidad, a ningún sitio. A nivel europeo, lo mínimo a lo que se puede aspirar es a que este tipo de medidas se lleven a cabo de manera colegiada y como decisión común de todos los países de la Unión Europea, e idealmente, tratar de arrastrar en ese tipo de movimiento a otros grandes bloques mundiales. La única forma de parar a un tipo como Trump y a unas compañías en situación de aprovechar todo posible agujero a su favor es mostrando una fuerte determinación de lidiar con el problema a nivel global, no convirtiéndose en víctimas propiciatorias contra las que se puedan adoptar sanciones individuales.

Pero más allá del hecho concreto, debemos tener en cuenta que el problema de la tributación internacional no es en si mismo un problema, sino un síntoma de que vivimos en un mundo en el que los flujos económicos se han globalizado completamente gracias, en gran medida, a una red sin fronteras como internet, y sin embargo, aún perviven sistemas basados en fronteras imperfectas que provocan la generación de este tipo de situaciones. La solución a estos problemas, ya sean impositivos, legales o medioambientales, no está en dotar a internet de unas fronteras que lógicamente no tiene, sino en eliminar o minimizar el efecto de las fronteras que existían previamente mediante una legislación global que funcione de manera eficiente. Mientras no actuemos con esa idea en la cabeza, poco o nada se podrá hacer.