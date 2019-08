Los 20 influencers en español más importantes en LinkedIn

La revista Entrepreneur ha publicado una lista con los que considera son los veinte influencers en español más importantes en LinkedIn (pdf), en la que han tenido el detalle de incluir mi nombre.

Curiosamente, mi actividad en LinkedIn se limita a reproducir mis artículos en inglés en Medium, algo que empecé a hacer simplemente por ofrecer a mis alumnos y ex-alumnos, a los que doy clase fundamentalmente en inglés, la oportunidad de encontrárselos en alguna de las redes que utilizan con asiduidad. Cuando empecé a publicar mis artículos en inglés en Medium, esa red no era aún especialmente popular, y aunque mi apuesta por ella fue total, LinkedIn me daba la posibilidad de atraer algo de atención a mis artículos en un sitio en el que el colectivo de alumnos y ex-alumnos era generalmente muy activo. Además, publico sistemáticamente también los enlaces a las entradas que escribo en mis páginas en español y en inglés, y los de mis artículos en Forbes, también en inglés. Por lo que se ve, el hecho de producir contenido mayoritariamente en inglés no es un obstáculo a la hora de que los lectores en español te consideren influyente.

El número de personas que siguen mi actividad en LinkedIn ha ido subiendo de manera consistente y sin demasiados sobresaltos ni discontinuidades a lo largo de los años hasta superar actualmente los 116,000, sin ningún tipo de acción específica por mi parte más allá de ser incluido por la compañía en 2016 dentro de sus Top Voices, y a pesar de que, por lo general, no soy siquiera capaz de contestar a los comentarios de mis artículos porque, sencillamente, no soy capaz de dedicarle el tiempo que requeriría. No sigo en LinkedIn ninguna «estrategia de social media» como tal, no hago ni caso a todas esas cosas que algunos dicen que es fundamental hacer, no publico a una hora específica, no uso hashtags, no asigno categorías a mis entradas, ni nada de eso. Así que, si con todas esas limitaciones, una revista considera que debo estar en su lista y que, de alguna manera, inspiro o influyo a la comunidad de habla hispana de LinkedIn, bienvenida sea la mención.