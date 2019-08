La irrelevante y absurda publicidad de Gmail

Gmail es, para mí, uno de los mejores productos creados por Google. Empecé a usarlo el mismísimo día en el que salió, el 1 de abril de 2004, y no he dejado de utilizarlo sistemáticamente desde entonces. Sustituyó a todos los productos que utilizaba anteriormente, y se ha convertido en la cuenta de correo que utilizo para todo, incluso, de manera habitual, en lugar de mi cuenta de correo corporativa.

En mi bandeja de Gmail está la historia de mi vida, porque lo único que borro es el spam. Sus prestaciones son tan buenas, su filtro anti-spam tan potente, su capacidad tan ilimitada y su interfaz de uso tan optimizada que ni se me pasa por la imaginación utilizar otra cosa, y obviamente, no soy el único que opina eso: a finales del año pasado, utilizaban Gmail más de 1,500 millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, algo me parece curioso: la publicidad supuestamente contextual que Gmail muestra ocasionalmente en la parte superior. Mensajes que soy incapaz de eliminar a pesar de haber probado con varios bloqueadores de publicidad, absurdamente mal contextualizados y sin ningún sentido para mí, en los que jamás – y no es una exageración, de verdad quiero decir «jamás» – he hecho clic en ninguno, y no porque trate de evitarlo, sino porque ni una sola vez en quince años de uso he logrado ver un anuncio que me interesase ni siquiera mínimamente.

Obviamente, si esos anuncios están ahí, en mi bandeja de entrada, es porque alguien ha pagado por ellos. Pero la idea de quién puede querer poner esos anuncios ahí, con unos criterios de segmentación tan espantosamente malos y desencaminados, se me escapa. Estaría perfectamente dispuesto a pagar a Google porque mi Gmail dejase de mostrarme anuncios, pero absurdamente, no puedo hacerlo, de manera que tengo que resignarme a ver sistemáticamente en la fila superior de algunas pestañas de mi bandeja de entrada unos mensajes completamente irrelevantes que elimino inmediatamente y que no me aportan nada ni a mí, ni a los anunciantes que pagan por ello. En ocasiones, debajo de algunos anuncios me preguntan si considero que ese anuncio ha sido relevante para mí: cuando lo veo, pulso sistemáticamente en No, y a pesar de eso, Google hace caso omiso de mi respuesta, y me sigue mostrando cansinamente el mismo anuncio una y otra vez. Un comportamiento así no es bueno ni siquiera en términos de brand awareness: solo sirve para que constates una y otra vez lo mala que es esa marca y lo torpe que es al planificar su inversión en publicidad.

Es una situación tan absurda que me lleva a plantearme cómo es posible que una empresa tan presuntamente experta en la contextualización de la publicidad y con tantos recursos y algoritmos para hacerlo supuestamente bien sea capaz de mantener un producto tan espantosamente malo, que demuestra semejante nivel de ineptitud y de torpeza. Que teniendo acceso a todos mis correos, la compañía sea incapaz de mostrarme ni siquiera un anuncio que llegue a ser ni mínimamente relevante para mí, ni por casualidad, es algo que se me escapa, como se me escapa también el que haya compañías dispuestas a tirar el dinero de esa manera. ¿Se anuncia tu compañía a través de Gmail? ¿Has recibido alguna vez un porcentaje de respuesta significativo a través de ese canal? ¿Soy un raro, o le pasa eso a más gente? ¿Sirve para algo la publicidad en Gmail?