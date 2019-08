Google y como acabar con una cultura corporativa

Se acabó la fiesta, todos a trabajar. En Google, a alguien se le ha acabado la paciencia, y los elementos característicos de lo que siempre fue una cultura corporativa marcada por la absoluta libertad de expresión, el debate abierto y las conversaciones sobre todos los temas en cualquier ámbito han sido eliminados.

Así, prácticamente de un día para otro, la compañía ha publicado unas nuevas community guidelines en las que deja meridianamente claro que los empleados tendrán que ocuparse exclusivamente de su trabajo y no del mundo que les rodea, y que además, la compañía les considerará responsables por cualquier problema que puedan provocar sus acciones, comentarios o manifestaciones públicas. Con la excusa de «no hacer que nadie se sienta excluido», la compañía prohibe de un plumazo cualquier atisbo de discusión política en el entorno de trabajo y en listas de correo internas, así como cualquier crítica a políticos o figuras públicas. Se acabaron las protestas, las negativas a cumplir con las órdenes por cuestiones de ética personal, o las manifestaciones en la calle. Los town hall o los all hands meetings, aquellas reuniones informales en las que se podía hablar de todo… los fundadores ya ni van a ellas. La «nueva cultura» establece eso que decían nuestras abuelas: si lo que vas a decir no va a agradar, es mejor callar. Y lo del don’t be evil, pues eso, tonterías que se dicen cuando uno es joven.

Para muchos trabajadores de muchas compañías, nada nuevo bajo el sol. Que la cultura corporativa de las compañías tienda a «aplanar» la disensión y a considerar que la discusión sobre temas no relacionados directamente con el trabajo debe dejarse fuera del entorno de trabajo es, básicamente, lo normal. Pero en Google, una postura así supone un cambio tan brutal, que cuesta pensar que muchos de sus trabajadores vayan a ser capaces de aceptarlo, y más cuando viene como un cambio de directrices impuesto sin ningún atisbo de discusión.

¿Qué ha provocado semejante cambio? Sencillamente, tres años de pesadilla en la que se suponía que era una compañía que trataba de buscar a toda costa la felicidad de sus empleados. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las virulencia de las protestas en Google se intensificó, el nivel de compromiso con la acción política creció sensiblemente, y muchos trabajadores de la compañía fueron polarizándose hacia un activismo que terminó con cartas abiertas en las que se negaban a trabajar en determinados proyectos si estaban relacionados con inmigración o con los militares, con protestas en la calle contra algunas decisiones corporativas como la de desarrollar un motor de búsqueda para China, o con posicionamientos radicales contra decisiones gubernamentales públicamente expuestos en redes sociales.

Y la compañía, simplemente, ha dicho que hasta aquí. Que aquí se viene a trabajar, y que todo lo que no sea trabajar, sobra. Que si algo que vas a decir en público es susceptible de perjudicar de alguna manera a tu compañía, que no lo digas, o serás considerado responsable por ello con todas las consecuencias a nivel disciplinario que pueda conllevar. No es un cambio de cultura, es la destrucción de la anterior y la mimetización con lo habitual en el mundo corporativo más tradicional.

Lo que ocurre es que la mayoría de las personas que trabajan en Google, curiosamente, podrían salir por la puerta y encontrar trabajo en cualquier otra compañía probablemente en cuestión de horas, lo que lleva a que cambiar la cultura, que viene a ser una parte fundamental del contrato psicológico que un trabajador firma con su compañía, es posible que no sea tan sencillo. Pero, lógicamente, puede ocurrir que algunos trabajadores de Google no se encuentren tan cómodos con un cambio de cultura tan radical y contrapuesto a lo que conocieron cuando entraron, y las consecuencias de algo así y el nivel de alienación personal que puede provocar será algo que veremos en poco tiempo. Si creías que Google era diferente, desengáñate: ya no lo es. Fueron otros tiempos.

This post is also available in English on my Medium page, «Suddenly, at Google it’s get on the program or get out«