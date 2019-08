Amazon y el ojo de Horus

Un reportaje de Bloomberg, «Amazon squeezes sellers that offer better prices on Walmart«, revela cómo Amazon, en su pretensión de ser el canal más barato, lleva a cabo un constante escaneo de precios en canales rivales como Walmart para ver si son más baratos, y desde el año 2017, alerta a la compañía que vende el artículo en cuestión, y en muchos casos llega a penalizar ese producto para que sea más difícil de encontrar y comprar en Amazon. o a evitar que sea utilizado en ofertas. Ante la importancia cuantitativa de Amazon como canal, lo habitual en esos casos es que el vendedor tome la decisión de incrementar el precio de su producto en los canales competidores, para evitar la posibilidad de perder ventas a través de Amazon.

La compañía no dice explícitamente a los vendedores qué hacer con sus precios, pero su comportamiento indica claramente qué hacer si no se quieren sufrir determinadas consecuencias negativas, lo que podría seguramente ser tipificado como un comportamiento monopolístico o una práctica predatoria. Los avisos que ese «ojo que todo lo ve» envía a las compañías establecen claramente el vínculo causal:

“One or more of your offers is currently ineligible for being a featured offer on the product detail page because those items are priced higher on Amazon than at other retailers.”