Sensorizando el mundo para lo que viene

La emergencia climática requiere cada vez herramientas más sofisticadas y potentes para su control. Los parámetros recientes del tiempo atmosférico demuestran que la primera víctima de la emergencia climática es la predictibilidad. La especie humana cuenta con mecanismos de adaptación artificiales que otras especies animales no poseen, y que, por tanto, desaparecen, como funesto presagio de lo que se nos viene encima. La desaparición de la biodiversidad es una crisis incluso más alarmante que la propia emergencia climática.

Estamos al borde de la catástrofe. Los datos están ahí, no son especulaciones, y no admiten ni discusiones, ni dudas, ni escepticismos trasnochados. ¿Cuánto más alta es la temperatura en tu ciudad ahora frente a cuando naciste? ¿Cómo de elevada será esa temperatura en 2050? Puedes verlo, hay mapas y modelos que lo predicen. Nos dirigimos hacia un destino siniestro: un planeta inhabitable, demasiado caliente para albergar vida humana.

¿Cómo es posible que la especie que fue capaz de llegar a la luna no sea capaz de resolver el problema de la emergencia climática? Obviamente, la respuesta no es sencilla, pero tiene mucho que ver con el empeño en prolongar un modelo económico agotado e insostenible.

De cara a lo que queda de futuro, la toma de decisiones va a ser mucho más compleja, debido a una creciente impredictibilidad. Los modelos que conocemos reflejan una inestabilidad cada vez más elevada, y precisarán de modelos analíticos y herramientas cada vez más potentes. Y en ese futuro cercano, el machine learning podría jugar un papel importante y posibilitar el desarrollo de mejores modelos, con mayor capacidad de análisis y que puedan funcionar mejor como soporte a la toma de decisiones. Una de las personas a las que más respeto en ese ámbito, Tom Dietterich, lleva tiempo trabajando en el tema:

«Me di cuenta de que quería tener un impacto en algo que realmente importase, y sin duda el ecosistema de la Tierra, del cual formamos parte, está amenazado de muchas maneras. Por eso, si hay alguna forma en que pueda usar mis habilidades técnicas para mejorar tanto la base científica como las herramientas necesarias para las decisiones de gestión y políticas, me gustaría hacerlo. Me apasiona esa idea.»

Para lograr la aplicación de modelos de ese tipo, es necesario algo fundamental: datos. Necesitamos llenar el planeta de sensores que nos permitan capturar parámetros climáticos y transmitirlos en tiempo real, que posibiliten alimentar modelos predictivos. Los sensores son cada vez más económicos, y lo fundamental, por tanto, es disponer de una red razonablemente homologada y asociada a infraestructuras de todo tipo. El despliegue del 5G, con la elevada densidad que requiere de estaciones base, es una oportunidad interesante para ello, pero puede haber muchas posibilidades más, todo es cuestión de creatividad. Obtener datos para mejores modelos puede ser fundamental de cara a la predicción de catástrofes medioambientales de todo tipo, cada vez desgraciadamente más frecuentes en un entorno progresivamente más inestable, y también para entender el funcionamiento de posibles acciones correctivas, como la recuperación de masas boscosas.

Frente a la estupidez natural, inteligencia artificial. Solo entendiendo bien el funcionamiento de un planeta cada vez más descontrolado podremos aspirar a tratar de gestionar el complejísimo horizonte que se nos viene encima. Los datos y el machine learning podrían ser una clave para ello.

This article was also published in English on Forbes, «We need a global network of weather sensors now«