No, la influencia no es eso…

La discusión sobre el llamado «influencer marketing« está totalmente de actualidad: las búsquedas del término «influencer» como tal no dejan de subir, los ejemplos de supuestos influencers con millones de seguidores que no son capaces de vender treinta y seis malditas camisetas o, por contra, que venden hasta el agua en la que se bañan se suceden, como forma de demostrar a las marcas que la publicidad que conocían ha muerto, y que ahora, supuestamente, tienen que dedicarse a revisar furiosamente el Instagram o a contratar con agencias de diverso pelaje hasta encontrarse con alguien dispuesto a vender su marca.

Se habla de crecimientos del 83% en una supuesta «industria» construida de manera íntegra en torno a métricas completamente falsas, a premisas triviales y absurdas, y a mecanismos torticeros. Que si las redes sociales están llenas de personajes completamente inventados, con followers, likes y comentarios pagados e influencia real inexistente, que si es necesario luchar contra la actividad no auténtica e introducir algoritmos para detectarla, que si hay que atar a los influencers con contratos para asegurar que cumplen con el número y frecuencia de menciones estipuladas, que si se la lían parda a la marca por significarse en determinados temas o simplemente por hacer el imbécil, que si las métricas no salen, que si las redes se saturan y los usuarios se cansan… otra supuesta «industria» relacionada con la publicidad en la que vemos la crónica de un fracaso anunciado desde hace mucho tiempo.

¿Dónde está el problema? El primero y evidente, que la influencia no es eso. Obtener una serie de followers, comentarios y likes en una red social no implica influencia, implica que una serie de personas te siguen por algo que haces y que, presuntamente, les resulta interesante. No implica que confíen en ti, que consideren tu criterio fiable o que estén dispuestos a hacer lo que tú les pidas, salvo que tengas seguidores completamente imbéciles – que por supuesto, los hay. En el momento en que crees que las personas que te siguen en una red social van a hacer lo que tú les digas y comprar lo que tú les digas sin cuestionarse nada, tienes un problema. En realidad, tienes muchos problemas, pero sobre todo uno fundamental: no has entendido nada.

La influencia no es un concepto urbi et orbi. Está limitada a algunos ámbitos, y se consigue gracias a una serie de mecanismos, no se deriva simplemente del hecho de tener followers o de que te den likes. Que algunos personajes tengan una influencia aparentemente absoluta y que sean capaces de convertir en oro todo lo que tocan no es una cuestión de acumular followers o likes, sino de mecanismos generalmente basados en la confianza, aunque sea definida de manera muy laxa. Se confiaba en Oprah cuando recomendaba un libro porque se suponía que se lo había leído, porque la tertulia en torno a él podía despertar curiosidad o apetito por su lectura, y por un cierto fenómeno de identificación con los tertulianos que llevaba. Algunos adquieren la ropa que se pone alguien porque se identifican con su estilo, porque les gusta la combinación o porque aspiran a verse como él o ella. Pero pensemos: ¿habrían funcionado las recomendaciones de libros de Oprah si hubiese recomendado únicamente los de una editorial determinada?

La influencia funciona cuando es creíble. Cuando se pervierte, cuando pierde la transparencia, cuando se engaña o cuando se toma al seguidor por imbécil, deja de funcionar. Cuando se convierte en un contrato en el que se especifica un numero de menciones en unos canales determinados a cambio de un dinero determinado, se deja de ser influencer, y se pasa a ser otra cosa: mercenario. Un influencer recomienda lo que conoce, lo que le gusta, lo que sabe que es bueno, aquello en lo que su nivel de experiencia es presuntamente superior al que tienen aquellos a los que se lo recomienda. Si no tienes esa experiencia y simplemente vendes lo que te han dicho que vendas, no eres un influencer, por muy glamouroso que suene: eres un puñetero hombre-anuncio, una valla caminante, sin más.

Mientras sigamos intentando construir una industria sobre un concepto tan absurdo como ese, seguiremos haciendo lo de siempre: tirando la mitad (o más) de lo que invertimos en publicidad, sin saber qué mitad. Apostando absurdamente por procesos en los que los dados están cargados, las cartas marcadas, y el más espabilado se lo lleva todo. Tal y como está definido ahora mismo, el marketing de influencia es una basura, y si tu marca se mete en él, terminará perdiendo más de lo que gane. Por mucho que te cuenten casos impresionantes, éxitos radicales o historias insospechadas, no se puede construir una industria en torno a premisas radicalmente equivocadas. Sea un famoso, un influencer o un microinfluencer, su influencia proviene de algún tipo de confianza, y en el momento en que la subviertes para hacer que mienta, que diga lo que a ti te interesa, has empezado a matar esa supuesta influencia. Lo que fuese que tenías, ha comenzado a morir.

Seamos claros: lo único que demuestra toda esta basura es que lo que verdaderamente funciona es la sostenibilidad, las relaciones genuinas, la transparencia. Si tienes que amarrar con un contrato a tu influencer especificándole cuántas veces tiene que publicar, en dónde y de qué manera, mientras cruzas los dedos para que no se le ocurra hacer o decir alguna tontería no estás haciendo nada sostenible, estás haciendo el idiota. No eres un moderno que hace influencer marketing, sino un pobre directivo patéticamente perdido, que más tarde o más temprano quedará en evidencia.

Cuando hacíamos publicidad tradicional, las cosas estaban claras: nadie pensaba que aquel famoso estuviese todo el día bebiendo café en cápsulas o ni siquiera que tuviese la menor idea sobre café, que su atractivo se debiese a una fragancia determinada o que condujese siempre ese automóvil. Simplemente, le habían pagado por estar ahí, y eso era todo. Las cosas eran lo que eran. En el marketing de influencia, se juega a engañar, a hacer creer que una recomendación es genuina, a no revelar que hay un contrato detrás, o incluso al revés, en el colmo del fake it till you make it, a intentar ganar prestigio porque más marcas te pagan.

No, por mucho que lo diga el New York Times, los influencers no van a dominar el mundo. No ese tipo de influencers. Habrá personas, seguramente más creadores que influencers, que lleguen a puestos de responsabilidad, que se sitúen en posiciones en las que puedan contribuir a cambiar cosas o que lleguen a vender muchos productos o servicios, pero no lo harán gracias al desarrollo de la basura de industria que se esta creando en torno a una actividad espantosamente mal planteada, lo harán en función de otro tipo de premisas. No, la influencia no es lo que los supuestos expertos en influencer marketing quieren hacernos creer que es. Es otra cosa.