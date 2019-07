La dificultad de modificar interfaces plenamente adoptadas

Un artículo en Forward Tick, «It’s time for Caps Lock to die«, revisita un asunto muchas veces comentado y evocado por todos cada vez que cometemos uno de los errores más habituales cuando tecleamos: dejar el bloqueo de mayúsculas activado.

En efecto, el bloqueo de mayúsculas es un atavismo que proviene del antiguo diseño del teclado QWERTY y que ha sido solucionado de manera mucho más ventajosa en los smartphones, que directamente eliminan esa tecla y la sustituyen por dos pulsaciones rápidas en la tecla Mayúsculas. El bloqueo de mayúsculas se utiliza generalmente en pocas ocasiones, ocupa un espacio importante en el teclado, y es más habitual que se convierta en una fuente de errores que en una comodidad.

Sin embargo, el problema es claro: eliminarlo choca con el obstáculo que supone introducir cambios en una interfaz que lleva muchísimos años plenamente adoptada, y que todos utilizamos sin ningún tipo de replanteamiento desde hace muchísimo tiempo. Otras alternativas, como el conocido teclado Dvorak, han contado con importantes partidarios, pero nunca han pasado de un nivel de adopción meramente marginal. ¿Hasta qué punto superaría la necesidad de reeducarnos para utilizar una nueva disposición de teclado las ventajas de prescindir de la tecla de bloqueo de mayúsculas? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el cambio introducido dejase de generar errores al teclear

Por otro lado, parece claro que escribir todo en mayúsculas es una costumbre cada vez más en desuso, con connotaciones negativas en la etiqueta de la red, y sustituida, a la hora de enfatizar o diferenciar un texto, por formatos fácilmente aplicables como la negrita, la cursiva o el subrayado. Cuando ese cambio tuvo lugar en el proceso de adopción del smartphone, no surgieron excesivos problemas, dado que todo parecía estar justificado por la falta de espacio, la funcionalidad entonces considerada diferente del smartphone frente al ordenador (ahora ya en desuso a medida que consideramos nuestros smartphones como auténticos ordenadores en más y más ocasiones), y por el hecho de que, al menos en sus inicios, escribir un texto de cierta entidad en el teclado de un smartphone era algo considerado como relativamente excepcional. Todo eso ha cambiado con la adopción plena del smartphone, lo que ha posibilitado una adopción natural de los cambios en su teclado.

¿Veremos cómo se introducen cambios en algo tan consolidado como el diseño de nuestros teclados? ¿Os parecería positivo?

This post is also available in English on my Medium page, «Could the smartphone be the secret to changing our keyboards?«