La descomunal barbaridad de dar marcha atrás a Madrid Central

El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hizo efectiva hace unos días su amenaza de dar marcha atrás en las restricciones a la circulación en la zona de Madrid Central instauradas por su predecesora Manuela Carmena, ganadora de las elecciones, y se convierte así en el auténtico hazmerreír internacional, en un claro ejemplo de absoluta incultura medioambiental y de cómo no hacer las cosas, y seguramente, en el próximo objeto de denuncias colectivas de plataformas en defensa de la salud de los ciudadanos.

La restricción de zonas de las ciudades al tráfico de vehículos contaminantes es un camino sin retorno. Lee esa frase despacio, y repítela muchas veces, porque es la única realidad, te pongas como te pongas y te guste o no te guste. Es, sencillamente, lo que hay. La tendencia presente está en todas las grandes ciudades de países civilizados, y de hecho, Madrid es la primera y única ciudad en todo el mundo que ha cometido la imperdonable estupidez de dar marcha atrás en este sentido.

El área central de Madrid que el equipo municipal anterior decidió proteger era la más pequeña de las que se han establecido en ciudades europeas comparables, muchísimo más pequeña que las de ciudades como Amsterdam, Berlín o Londres. Su funcionamiento estaba siendo el anticipado: estaba logrando rebajar las emisiones según todas las mediciones, no estaba provocando un incremento significativo en otras zonas, y no estaba provocando ningún perjuicio a los comerciantes, como de hecho era esperable: todas las zonas peatonales sin excepción creadas en todas las ciudades han resultado en un incremento de la facturación de la práctica totalidad de los comercios, nunca al revés, y no existía ninguna razón objetiva para suponer que Madrid sería una excepción en este sentido.

Los que se oponen a Madrid Central carecen realmente de argumentos mínimamente serios o científicos al respecto. Decir que «ahora no puedo ir al centro» es solo justificable desde la ignorancia cuando, en realidad, puedes entrar siempre al centro con el vehículo que te dé la gana con que simplemente lo dejes en un aparcamiento público. Infórmate, entérate, lee antes de criticar: cualquiera puede entrar en Madrid Central, solo tiene que aparcar en un aparcamiento público, y con ese simple requisito, ya no le multan. Pretender que los comerciantes venden menos es otra barbaridad que no solo no es cierta, sino que si llegase a serlo, representaría una excepción en todas las experiencias anteriores de peatonalización en todo el resto de ciudades del mundo. Decir que «no puedes ir a ver a tu abuelita» es todavía más falso, porque si tu abuelita vive ahí, dispone de permisos para un buen montón de vehículos que quieran ir a visitarla. Afirmar que «ahora hay mas contaminación en zonas aledañas» es simplemente mentir: no solo no ha ocurrido, sino que además, no se cuenta aún con una perspectiva de datos suficientes, ni se podrá contar dado que el irresponsable actualmente a cargo de la alcaldía ha decidido interrumpir las medidas coercitivas y, por tanto, ahora cualquiera puede entrar en Madrid Central las veces que quiera conduciendo lo que le dé la gana.

Eliminar Madrid Central es un paso atrás tan grande, tan irresponsable y tan estúpido, que solo puede ser entendido desde la óptica del revanchismo, del frentismo, de la vieja política. O por supuesto, desde la incultura y la estupidez. Tenemos como alcalde de Madrid a alguien que seguramente negará la emergencia climática, carecerá de toda sensibilidad al tema, y lo podrá siempre como última prioridad. Por no citar ya el máximo del absurdo y de la estupidez: alguien que opina que «los atascos son una seña de identidad de Madrid«… y que con esa mentalidad y ese nivel intelectual, pueda plantearse ejercer un cargo público de responsabilidad.

Con esas premisas, vamos en la dirección de ciudades como Jakarta, capital ultra-contaminada en la que varias plataformas ciudadanas han decidido llevar a su gobierno a los tribunales por no tomar medidas contra la polución. Algo así no solo se puede hacer, sino que además, está empezando a cobrar, dada la actual coyuntura, todo el sentido del mundo. Políticos incultos, insensibles a la emergencia climática, revanchistas y capaces no solo de ir en contra de todas las tendencias internacionales y suspender medidas que estaban funcionando, sino de ir mucho más allá e incluso volver a permitir la circulación en calles donde hacía muchos años que no se circulaba, que ya estaban perfectamente interiorizadas por la población y que no generaban protestas. Hay que ser verdaderamente muy idiota para dar marcha atrás en algo así. Disfruten lo votado.