El smartphone y los procesos

Cada vez son más los hoteles que empiezan a prescindir de las tarjetas de acceso a las habitaciones y pasan a utilizar aplicaciones que los usuarios descargan en sus smartphones y pueden utilizar, además, para acceder a otra serie de funcionalidades durante su estancia en el establecimiento.

El proceso de adopción del mobile check-in llevado a cabo en cadenas como Hilton o Marriott ofrece una interesante perspectiva sobre cómo las organizaciones incorporan una tecnología a sus procesos, y lo hacen mediante un cambio gradual y monitorizando su impacto: la adopción de soluciones basadas en el smartphone se está haciendo, en la mayoría de los casos, mediante procesos que incorporan la funcionalidad a las cerraduras de las habitaciones, pero que no obligan a prescindir de las tarjetas de acceso, que pueden por tanto seguir siendo utilizadas por aquellos usuarios que las prefieran o que se sientan más cómodos utilizándolas.

El uso de este tipo de soluciones permite, además, reimaginar la interacción entre el establecimiento y sus clientes: por primera vez, es posible plantear, en aquellos lugares en los que no exista una exigencia legal que lo impida, que un cliente llegue a un hotel, se dirija directamente a su habitación sin pasar por el mostrador para hacer check-in, abra la puerta de la misma, se instale, e incluso que lleve a cabo el check-out en la propia app, pague y abandone el hotel sin haber tenido prácticamente ninguna interacción con un ser humano. ¿Nos estamos volviendo sociópatas? No, no necesariamente: simplemente reconocemos de modo práctico que la interacción con un empleado de recepción para hacer el check-in o el check-out no va a aportarnos nada especialmente práctico ni positivo, es más bien un engorro, e incluso, en muchos casos, tiene lugar en momentos pico en los que otros huéspedes están intentando hacer lo mismo que nosotros y nos obligan a hacer incómodas colas.

Un número creciente de usuarios, particularmente los más jóvenes, se han acostumbrado a que su smartphone sea la clave para interactuar con el mundo que les rodea. Para ellos, el paso de detenerse en un mostrador para ser incorporados a una base de datos y recibir una tarjeta de acceso es poco menos que antinatural, además de incómodo e incluso rodeado de incertidumbre. Frente a eso, la alternativa de hacer check-in en una app, recibir el número de habitación, poder visualizarla y acceder a ella nada más llegar resulta toda una ventaja. Incluso el requisito legal de mostrar un documento de identidad al acceder al hotel podría llegar a relajarse: como prueba de identidad, un smartphone con verificación mediante datos biométricos como la huella digital o la identificación facial debería poder interpretarse como una prueba más fehaciente que la simple exhibición de un documento a cuya foto en muchos casos nos parecemos muy poco.

¿Ahorro en costes asociados con las tarjetas de acceso? Puede ser un factor, sí. Pero el más importante, sin duda, es la mejora en la experiencia de cliente, la constatación de los beneficios ligados a que el cliente entienda el smartphone como canal de interacción con el establecimiento, y las posibilidades de racionalización de los procesos vinculadas con ello. Como siempre, no es la tecnología, es lo que eres capaz de hacer con ella, y hasta qué punto posibilitas que la lógica y el sentido común se impongan en los procesos de adopción . En tu próxima estancia en un hotel, no descartes la posibilidad de que te encuentres con algo así.