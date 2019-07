Crece la oposición a la Libra de Facebook

Miguel Ángel García Vega, de El País, me escribió para pedirme opinión sobre el anuncio del próximo lanzamiento de Libra por parte de Facebook, y hoy publica un artículo en el que me cita brevemente e incluye también declaraciones de otros analistas que ven problemas en su planteamiento, titulado «Facebook y su moneda ‘Libra’ ponen en jaque la soberanía monetaria» (pdf).

La oposición a Libra no deja de crecer desde todo tipo de foros, incluyendo desde todo tipo de reguladores y organismos en varios países o personas razonablemente bien informadas y con conocimiento de causa, hasta los más patéticos ignorantes que la rechazan por razones equivocadas. La idea que subyace detrás de una criptodivisa universal es indudablemente muy buena, pero la posibilidad de que quien rija una buena parte de sus destinos sea una compañía irresponsable, dañina y que ha demostrado ser profundamente arbitraria en sus criterios como Facebook es terriblemente peligrosa. ¿La misma compañía que cambia arbitrariamente el alcance orgánico de las entradas de tu página cuando le da la gana, tomando decisiones sobre las comisiones que se cobran por usar una moneda? No, gracias.

Todo indica que la compañía, que acaba de ser multada con cinco mil millones de dólares, la multa más grande de la historia impuesta por violaciones de prácticas comerciales pero que ha sido vista como prácticamente un chiste de mal gusto, tendrá que convencer a los reguladores, incluyendo una nueva comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, antes de poder plantearse poner en marcha el lanzamiento de Libra.

A continuación, el texto completo que me crucé con Miguel Ángel sobre el tema:

La idea de poner una moneda razonablemente estable y carente de una política monetaria en manos de una tercera parte de la población mundial es algo que no puede tomarse a la ligera. De hecho, los escasos congresistas norteamericanos capaces de alcanzar a entender mínimamente este tema ya están solicitando a Facebook que detenga el despliegue de Libra hasta que sus posibles riesgos sistémicos sobre la estabilidad del sistema financiero global y de los países puedan ser estudiados. En este caso, además, a esos posibles efectos sistémicos se une otro riesgo fundamental: el hecho de que sea lanzado por una empresa que ha probado ser, sin ninguna duda, el actor más terriblemente irresponsable de todo el panorama tecnológico, el que ha posibilitado que en su plataforma se diesen desde procesos de manipulación masiva que cambiaron el resultado de elecciones en varios países, hasta la instigación de procesos de genocidio. Una Facebook que tan solo recientemente cambió aquel lema que guió sus diez primeros años de vida, «muévete rápido y rompe cosas», por un aparentemente más inocuo «muévete rápido y construye cosas», y que en ese proceso, ha permitido que todo tipo de actores perversos se aprovechasen de su plataforma para todo tipo de fines. Este es el escenario que verdaderamente temen los actores en la economía global: una plataforma con todo tipo de errores y vulnerabilidades de seguridad que permitan a cualquier actor interesado llevar a cabo procesos de todo tipo, desde lavado de dinero hasta robos o estafas, administrada por la compañía que peor y más irresponsablemente ha gestionado su plataforma desde su creación, por un Mark Zuckerberg que deja a una escala minúscula los desastres producidos por aquel aprendiz de brujo de la película «Fantasía».



Sin duda, Libra apunta a algo que vamos a ver en muy poco tiempo: una divisa verdaderamente global, no sometida a los arbitrios de unos gobiernos, unos bancos y unos mercados financieros que han demostrado ser muy malos en su manejo, y que refleje de verdad la globalidad de un mundo hiperconectado, en el que el funcionamiento de las monedas locales con valores y equivalencias determinadas por un sistema arbitrario ya caía dentro de la categoría de absurdo atavismo insostenible. Una moneda al alcance de cualquiera, que no alimente un sistema perverso de intermediación y comisiones de todo tipo, y que se pueda utilizar incluso en aquellos países en los que la moneda oficial no funcione o en los que haya personas que aún no se han integrado en el sistema bancario. Como tal, la idea es muy interesante. Ahora solo falta que algún otro actor más apto que Facebook dé un paso adelante y ponga en marcha un sistema así, porque si es Facebook quien lo hace, seguramente no podamos esperar nada bueno.