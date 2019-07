¿Cómo de bueno es realmente Baidu?

Un episodio de protesta durante la presentación del CEO de Baidu, el billonario Robin Li, en la presentación de su evento anual sobre inteligencia artificial se convierte en un movimiento viral, llena de hashtags relacionados las redes sociales chinas y desata una oleada de protestas sobre los aparentemente deficientes servicios de la compañía, que gestiona el principal buscador del país con un 66% de cuota de mercado en ordenadores y un 71% en smartphones.

El atacante, que ha pasado cinco días en la cárcel por su acción, subió al escenario con una botella de agua y la vació sobre la cabeza del CEO (vídeo), que mantuvo la calma y únicamente acertó a preguntarle en inglés «What’s your problem?», conformando una escena sobre la que ahora pueden incluso adquirirse camisetas.

Más allá de las habituales protestas occidentales de falta de libertad y de elevados niveles de censura en la internet china, que parece importar más bien poco a la mayoría de los usuarios del país, ¿cómo es la experiencia media del usuario chino cuando utiliza su buscador predominante? El ecosistema internet chino es notablemente diferente del habitual en la mayoría de los países occidentales: los tres gigantes locales, Alibaba, Baidu y Tencent, mantienen una encarnizada lucha por el dominio de su mercado. Las marcas occidentales son conocidas y reconocidas, pero o bien no ofrecen sus servicios en el país debido a prohibiciones y limitaciones, o bien solo lo hacen de manera testimonial, como es el caso de Google a través de su subsidiaria en Hong Kong, lo que lleva a que su nivel de uso sea muy escaso.

¿Cómo es el ecosistema de búsqueda en China? En Occidente, el concepto de «neutralidad de la búsqueda» no existe oficialmente como tal, pero se intenta respetar dentro de ciertos límites mediante el recurso a la acción de mecanismos como la legislación anti-monopolio, que ha actuado en determinadas jurisdicciones cuando un motor de búsqueda dominante como Google ha tratado de condicionar sus resultados para favorecer sus propios productos. En general, la neutralidad de la red es una propiedad que el usuario medio espera de una manera más o menos razonable y dentro de ciertos límites: el recuerdo de los antiguos buscadores de la era pre-Google, generalmente muy editorializados y que mezclaban los resultados esponsorizados con los naturales, es claramente negativo, y la preocupación predominante suele estar más relacionada con un excesivo nivel de personalización – la conocida burbuja de búsqueda, o filter bubble, enunciada por Eli Pariser – que con un sesgo excesivamente marcado hacia los productos de la compañía.

¿Cómo funciona esto en China y con su buscador predominante? Todo indica que la fuerte polarización del mercado internet entre tres grandes compañías y la ausencia de una legislación anti-monopolio fuerte ha llevado a que Baidu editorialice notablemente su índice hacia sus propias páginas, sus propios productos y sus propios servicios. Las protestas de hace unas semanas y su extensión en la red china, unidas al hecho de que un buscador como Google alcanzase un tercio del mercado en un tiempo muy breve antes de su decisión de abandonar el país, indican que la satisfacción con el buscador, a pesar de su predominante cuota de mercado, no es demasiado elevada. Los estudiantes chinos con los que tengo ocasión de intercambiar comentarios habitualmente sobre estos temas tienden a opinar que su vida era mejor cuando Google estaba disponible, coinciden en afirmar que Baidu, a pesar de su fuerte posición en tecnologías como el machine learning, proporciona unos resultados claramente sesgados y excesivamente editorializados.

La experiencia es, como mínimo, interesante: un mercado como el habitual en la mayoría de los países occidentales, con un competidor como Google con cuotas de mercado que en muchos casos superan el 90%, podría haber dado como resultado, aparentemente, un producto superior en términos de funcionalidad y de experiencia de usuario al resultante de un mercado mucho más competitivo, pero con una regulación mucho más débil, favorable y tolerante. Una conclusión que invita, al menos, a pensar sobre ella.

