Bloqueando al que bloquea al bloqueador

Conociendo cómo funciona la web, era tan solo una cuestión de tiempo: si los ad-blockers nacieron para que los usuarios pudiésemos evitar la publicidad en las páginas web, y los anti-adblockers surgieron para que las páginas pudiesen reconocer que el usuario tenía un ad-blocker instalado y le conminasen a deshabilitarlo para acceder a sus contenidos, ahora aparecen los anti-adblocker-blockers o anti-adblocker killers, que permiten a los usuarios mantener sus ad-blockers activos y funcionando cuando algún sitio les exige que los deshabiliten.

Si todo ello te parece un trabalenguas, es porque lo es. Los ad-blockers son, sin duda y como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, la mayor acción de boicot colectivo de la historia de la humanidad, pero una vez que un usuario da el paso de instalarlo, se encuentra a menudo con páginas web que le deniegan el acceso a sus contenidos si no deshabilita su ad-blocker, con la consiguiente incomodidad. En algunos casos, la reclamación puede ser razonable, particularmente si la página que lo solicita utiliza formatos de publicidad razonables y no molestos. Pero en muchos casos, ni siquiera es así, y al deshabilitar el ad-blocker nos encontramos con la consiguiente invasión de publicidad molesta o ultra-segmentada, aunque hayamos utilizado un protocolo, «Do not track», que los anunciantes han decidido mayoritariamente no respetar y que, por consiguiente, ya no sirve para nada.

¿Qué sentido tiene empeñarse en perseguir a un usuario y en bombardearlo insistentemente con mensajes repetitivos, cuando el propio usuario ha dicho no solo que no quiere que le hagas eso, sino que además, le parece profundamente inquietante y siniestro? La publicidad online tiene un verdadero problema: está gestionada por directivos completamente carentes de una noción tan básica como el respeto al usuario.

En la web de hoy, utilizar un bloqueador de publicidad es una opción absolutamente lógica, y completamente necesaria si quieres llevar a cabo una navegación mínimamente eficiente. La discusión legal sobre si los ad-blockers son o no una opción legal está completamente cerrada: todos los casos que fueron llevados a juicio por propietarios de páginas se han fallado dando la razón a los usuarios, como no podía ser de otra manera considerando que la acción de bloqueo afecta a los equipos que son propiedad de ese usuario y al ancho de banda que también paga él mismo. La publicidad es un modelo de negocio que, para sobrevivir, necesita gestionar delicadamente la relación con el usuario, y muchos años de abuso han destrozado esa relación hasta el punto de que varios cientos de millones de usuarios en todo el mundo no quieren absolutamente nada que tenga que ver con ella.

Harán falta muchos años para restaurar esa relación, y es posible que, en algunos casos, no se consiga nunca. Mientras tanto, si quieres hacer una publicidad eficiente, acostúmbrate a mirarla desde el otro lado, a entender las molestias que puede generar, y a exorcizar los demonios que han generado muchos años de hacer mal las cosas. Todo lo demás es perder el tiempo.