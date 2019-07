5G como variable de contexto

La adquisición de la división de modems de Intel por parte de Apple por mil millones de dólares, destinada a asegurar sus posibilidades de controlar la incorporación de 5G en sus terminales tras sus problemas con Qualcomm y las previsibles dificultades para incorporar la tecnología líder en este ámbito han reactivado la discusión sobre el impacto del despliegue de la tecnología 5G: para Apple, mil millones es una cantidad pequeña ante la perspectiva de tratar de incorporar potencial de desarrollo que acelere su hoja de ruta, intentando potenciar una división que dentro de Intel no estaba siendo suficientemente competitiva.

¿En qué nos va a afectar el despliegue de una tecnología como 5G? Si crees estar viviendo el enésimo déjà vu tras haber visto no hace tiempo los episodios anteriores con 3G y 4G, el que te digan «esta vez es distinto» seguramente no ayuda demasiado. Como en ocasiones anteriores, hemos visto surgir preocupaciones infundadas sobre la seguridad que pretendían, en función de estudios mal hechos, que todos íbamos a morir víctimas de la radiación cuando no era así. Como en los despliegues previos, veremos cómo nuestras ciudades se llenan de agujeros y de antenas – esta vez, más que las anteriores, porque 5G requiere un despliegue mayor de redes de antenas más próximas a los usuarios que, aunque sean más pequeñas y más baratas, hay que ponerlas en más sitios y cablearlas adecuadamente – y cómo se vuelve a desatar la discusión sobre las infraestructuras urbanas, sobre los derechos y las cantidades a pagar, y sobre la velocidad de despliegue no en entornos urbanos con importantes densidades de usuarios, sino en los rurales o menos poblados donde esos despliegues tienen más dificultades para ofrecer rentabilidad rápidamente.

¿En qué es distinto 5G? Primero, en que no se trata solo de una cuestión de velocidad. Sí, el ancho de banda permite transmitir unas cien veces más datos que con 4G, pero además, no mejora solo la cantidad de datos que se pueden transmitir, sino también su latencia, la velocidad con la que esos datos se transmiten, hasta convertir esas conexiones en prácticamente instantáneas. Si unimos esta circunstancia a la disponibilidad de sensores cada vez más eficientes y más baratos, hablamos de un despliegue que afectará a nuestra relación con el entorno, y lo que es más interesante, que marcará la diferencia entre compañías que lo adopten y las que tarden más en hacerlo. En muchos sentidos, nos acostumbraremos a estar rodeados de objetos que reaccionan en tiempo real, como si fueran personas, a nuestras acciones, a entornos que nos ofrecen prestaciones similares a las que nos proporcionaría el estar rodeados de personas atentas a nuestras acciones.

Para plantearse cómo nos afectará algo así dentro de una compañía, es preciso descomponer su cadena de valor en pasos lo más elementales posibles, y pensar cómo podríamos mejorar la eficiencia y la percepción de esa cadena si sensorizásemos cada uno de sus elementos, en modos que aún resultan difíciles de imaginar, pero que van a surgir en seguida derivados de la creatividad de un entorno dinámico. ¿Cómo cambia nuestro negocio cuando todos sus componentes son capaces de enviarnos señales en tiempo real sobre lo que transcurre a lo largo de la cadena de valor? Si no aprovechamos esa oportunidad de poner nuestro negocio en valor, alguien lo hará y nos convertirá en obsoletos.

El despliegue de 5G no reemplazará a 4G, sino que convivirá durante mucho tiempo. Como ocurre actualmente, pasaremos unos cuantos años en los que cuando veamos que nuestro terminal conmuta a 4G, nos parecerá que nada funciona y los tiempos de espera se convierten en inaceptables, Y no será porque nuestra percepción se altere, sino porque los desarrolladores de aplicaciones aprovecharán ese mayor ancho de banda y esa baja latencia para mejorar sus productos, y harán que pasen a funcionar de manera más lenta en las redes de la generación anterior.

Pero sobre todo, el mayor efecto de 5G es que no es solo es un problema de las empresas de telecomunicaciones y de la amortización de sus infraestructuras. En efecto, 5G empieza con las telecomunicaciones, pero va a afectar a todas las compañías, se dediquen a lo que se dediquen. Y dada la fragmentación de las decisiones de despliegue en muchos países entre distintos ámbitos, veremos cómo entornos como China, en los que esos despliegues se gestionan de manera centralizada, en virtud de una estrategia común y sin demasiadas posibilidades de discusión, ofrecen a sus compañías una posibilidad de experimentar el futuro antes que en otros países, con las consiguientes oportunidades para la mejora de su competitividad.

La competencia por desplegar 5G se debe a que no es un problema de telecomunicaciones, sino macroeconómico: nombrará ganadores y perdedores, ofrecerá a algunos países con economías emergentes la posibilidad de hacer leapfrogging de tecnologías ya consideradas obsoletas, y evidenciará las dificultades de otros países para adaptarse. Si quieres que tu compañía lo entienda, empieza por situarte en un sitio con cobertura 5G y replantea toda tu cadena de valor en función de sus posibilidades lo antes que puedas, porque todo retraso supone una posible pérdida de oportunidades.

Como variable de contexto, 5G se dispone a crear entornos que va a ser fundamental estudiar y plantear con cierta velocidad. Si te quedas esperando a que llegue, a que tu operador te traiga la cobertura, ten cuidado: no es simplemente «más de lo mismo». Va sensiblemente más allá, y hay que experimentarlo para entenderlo.