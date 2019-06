Track This y la seguridad por ofuscación

Track This, Un producto lanzado por la Mozilla Foundation, creadores entre otras cosas del navegador Firefox, protagoniza una interesante reacción, muchas veces comentada en esta página, contra la publicidad hipersegmentada: la obtención de anonimato mediante la ofuscación.

La idea es tan sencilla como lanzar cien pestañas de navegador que abren sitios elegidos con cierto criterio para simular una serie de perfiles, a elegir entre Hype beast (obsesionado con la moda y el postureo), Filthy Rich (asquerosamente rico), Doomsday (obsesionado con el fin del mundo) o Influencer (no necesita definición, ¿no?) y confundir a las herramientas de caracterización de perfiles creadas por las compañías para administrarnos su publicidad.

La idea es aparentemente simple, pero tiene cierto fondo: en realidad, se trata de lanzar esa herramienta cada cierto tiempo para confundir a los algoritmos de segmentación, y tras eso, utilizar la otra herramienta de la compañía, la principal, su navegador, Firefox, con Enhanced Tracking Protection activado por defecto. Obviamente, abrir cien pestañas es algo muy poco práctico, que consume una gran cantidad de memoria y que, según la potencia de la máquina en la que lo estés ejecutando, puede incluso hacer que tu navegador deje de funcionar. Por eso, la recomendación es utilizar Track This solo de manera esporádica, como una forma de prevención, en una sesión de navegador nueva y con el resto de tus ventanas cerradas. Tras esa «sesión de confusión», lo que corresponde es seguir utilizando un navegador que te permita no ser monitorizado, o al menos, no de una manera sistemática.

Esta segunda idea es, además, más compleja: impedir completamente que te hagan seguimiento implica, en muchos casos, un problema operativo, la imposibilidad de acceder a determinadas páginas, o la dificultad para cuestiones como guardar un simple carrito de la compra u otros usos razonables de las cookies. De ahí que el concepto de Track This tenga cierta lógica: no se trata de impedir que te sigan y te ofrezcan publicidad, sino que impedir que te sigan correctamente. El resultado de utilizar únicamente era herramienta no es que te llegue menos publicidad, sino que te llegue publicidad que no estaba en principio pensada para un perfil como el tuyo.

La alternativa, lógicamente, es utilizar bloqueadores de seguimiento como Ghostery, Blur o similares, y pasar además por un absurdo ritual de establecimiento de preferencias cada vez que visitas determinadas páginas, o utilizar un bloqueador de publicidad como AdBlock Plus, AdBlock u otros, además de alguna sesión periódica de eliminación de cookies, una combinación que muchos llevamos mucho tiempo utilizando, pero que no impide un cierto nivel de seguimiento y caracterización.

Una herramienta como Track This es indudablemente interesante, pero me lo parece más como un diagnóstico de lo equivocados que están los anunciantes, las empresas tecnológicas que desarrollan herramientas de tracking, los soportes y las agencias de publicidad. Un ecosistema en el que tienen lugar este tipo de desarrollos es una prueba clara de enfermedad, de insostenibilidad, de imposibilidad de continuar con este tipo de planteamientos. Es algo que debería hacer reflexionar mucho a mucha gente.

La ofuscación, el simular hábitos y perfiles falsos para confundir a las herramientas de seguimiento, es una reacción razonable cuando determinadas prácticas comerciales se convierten en objeto de preocupación. De nuevo, una práctica, la administración de publicidad hipersegmentada, que debería ser una ventaja para el usuario al ofrecerle anuncios sobre ámbitos que le interesan, se convierte en un castigo impresentable y en una fuente de inquietud y preocupación por una gestión deficiente, en función de unas métricas erróneas, y que la convierten en una caricatura de lo que originalmente debía haber sido.

This post is also available in English on my Medium page, «Track This may not be the most practical way to avoid hyper-segmented advertising, but it’s certainly a sign of the times«