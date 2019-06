Más sobre Libra

Ana P. Alarcos, de Idealista News, me envió un mensaje para que le diese mi opinión sobre Libra, la futura criptomoneda de Facebook, y sus posibilidades, y hoy publica esa opinión en su artículo titulado «Facebook prepara una moneda digital: estas son las pocas ventajas y muchos riesgos que ven los expertos» (pdf).

El anuncio del lanzamiento de Libra por parte de Facebook ha levantado muchas alarmas entre reguladores, gobiernos y actores de todo tipo: impactos sobre la banca global como la posibilidad de reducción de la competencia y riesgos de privacidad, protección de los consumidores y de esquemas de lavado de dinero, cuestionamiento sobre la posible ayuda que suponga para la población no bancarizada, sobre su posible adopción, o sobre el papel de Calibra, el monedero digital de Facebook. Sin duda, Libra preocupa a los bancos, que reclaman regulación y igualdad de condiciones competitivas: cuanto más preocupados estén por una disrupción así, mejor para todos. En Estados Unidos, una congresista demócrata, Maxine Waters, ha urgido a Facebook a poner en pausa el desarrollo de su criptomoneda. De hecho, que no haya ningún banco entre las compañías que están detrás de Libra me parece algo muy positivo.

No todas sus objeciones están, por supuesto, justificadas: que los bancos y reguladores se preocupen me parece una muy buena noticia, considerando el desastroso resultado de confiarles la misión que tradicionalmente se les había encomendado y que han pervertido hasta el infinito y más allá monopolizando las ganancias y socializando las pérdidas. Otras, como la privacidad, me parecen objeciones muy razonables, y más conociendo, como ya he comentado anteriormente, los espantosos antecedentes de Facebook en ese sentido. Pero sobre todo, Libra me parece una buena noticia por lo que tiene de posible efecto paraguas: acercar a los usuarios de todo perfil la posibilidad de utilizar una criptomoneda, alejar la idea de la especulación buscando más la de moneda operativa con un valor estable, y sobre todo, propiciar la posibilidad de que otros actores con mejor reputación se lancen a iniciativas similares. Un incremento de la cultura en torno al fenómeno de las criptomonedas es algo beneficioso para una sociedad que, en gran medida, carece de cultura sobre el funcionamiento ya no de las criptomonedas, sino de las monedas en general.

A continuación, el breve comentario que envié a Ana: