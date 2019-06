El cazador de cerebros: privacidad y control poblacional

Me llamó la atención encontrarme en Twitter con algunas citas mías y algunas imágenes de un programa de televisión emitido en La 2 de Televisión Española, «El cazador de cerebros», de Pere Estupinyà, titulado «Neuroespiados«, y que reproduce parte de una entrevista que hicimos en la WoW Room de IE University… ¡en junio de 2017, hace dos años!!

La sensación es la de una especie de cápsula temporal: sin barba, con traje… en dos años, he cambiado bastante de hábitos y de aspecto, y francamente, había olvidado completamente aquella entrevista! Al menos, lo que digo sigue siendo razonablemente coherente y reflejando mi pensamiento: la vigilancia de la población sigue siendo completamente absurda y contraproducente, una amenaza a la libertad de las personas, y un método deleznable de control de la sociedad que jamás funciona a la hora de brindarnos ese extra de seguridad que promete. Cuando te planteas vigilar a toda la ciudadanía, sabes desde antes de ponerlo en práctica que no pillarás a los malos, que simplemente se comunicarán o actuarán mediante oteros métodos no monitorizables – sus buenos incentivos tienen para ello – sino que te dedicarás a vigilar a personas inocentes que no tenían en principio nada que ocultar, y que terminarás convirtiendo esa vigilancia en una forma de controlar a tu población, en una auténtica subversión de la democracia – si es que aspirabas a tenerla – y de los derechos humanos – suponiendo que aspirases a respetarlos.

A continuación, el vídeo del programa:

En ese sentido, me parece enormemente recomendable escuchar el discurso de Tim Cook a los graduados de la Universidad de Stanford de hace unos días. Traduzco uno de los pasajes más importantes:

“Si aceptamos como normal e inevitable que todo en nuestras vidas se pueda agregar, vender o incluso filtrar a terceros en el caso de un hackeo, perdemos mucho más que datos. Perdemos la libertad de ser humanos.



Piensa en todo lo que está en juego. Todo lo que escribes, todo lo que dices, cada tema, cada curiosidad, cada pensamiento perdido, cada compra impulsiva, cada momento de frustración o de debilidad, cada queja, cada reclamación, cada secreto compartido en confianza. En un mundo sin privacidad digital, incluso si no has hecho nada malo más que pensar de manera diferente, comienzas a censurarte a ti mismo. Al principio, no del todo. Solo un poco, paso a paso. Arriesgas menos, esperas menos, imaginas menos, te atreves menos, creas menos, intentas menos, hablas menos, piensas menos. El escalofriante efecto de la vigilancia digital es profundo, y toca todo.



Con qué mundo tan pequeño e inimaginable acabaríamos. Al principio, no del todo. Solo un poco, paso a paso. Irónicamente, es el tipo de entorno que habría detenido el desarrollo de Silicon Valley antes incluso de que empezara.



Nos merecemos algo mejor. Mereces algo mejor.”

También es interesante ver lo que está sucediendo en las protestas de Hong Kong, y cómo los ciudadanos de un territorio acostumbrado a vivir en ese !otro sistema» – recordemos aquel principio constitucional prometido por China de «un país, dos sistemas» reaccionan ante el progresivo control al que pretende someterles el estado chino no solo con manifestaciones, sino también cubriéndose la cara con máscaras, utilizando tarjetas telefónicas no asociadas con su identidad o recurriendo a aplicaciones cifradas y no monitorizadas por el estado. El control de la población es una de las características de una sociedad en la que muchos estados han aprendido a apalancar el poder de la tecnología para cuestiones que no suelen tener que ver con el bienestar de los ciudadanos, sino con el afán de permanencia en el poder, y debe ser resistido siempre, como principio democrático fundamental.

Varios años después, las verdades y las conclusiones siguen siendo las mismas.