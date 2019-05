Un nuevo informe, un nuevo desastre

Un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) muestra resultados enormemente alarmantes sobre la evolución de la biodiversidad en nuestro planeta, y prueba que la acción del hombre puede llegar a ser profundamente devastadora. Más de un millón de especies en riesgo de desaparición, una de cada cuatro, una desaparición que supone, además de una barbaridad en sí misma, una enorme amenaza para la propia supervivencia de la propia especie humana.

El crecimiento constante que demanda el capitalismo prueba ser completamente insostenible, y precisa de acción inmediata. Un sistema basado en países sin ningún tipo de supervisión supranacional real o efectiva, que compiten entre sí por crecer cada vez más rápido, explotando todos los recursos a su alcance. Los paneles intergubernamentales como IPCC o IPBES pueden poner los problemas de manifiesto, pero carecen completamente de dientes para demandar medidas efectivas y reales que detengan el proceso.

Las consecuencias son evidentes: sobreexplotación, pérdida de hábitats, polución o cambio climático son algunos de los efectos de un sistema que demanda cada vez más unos recursos que se agotan a gran velocidad. Por primera vez en la historia, la humanidad se enfrenta a su propia desaparición, y en lugar de ser rápidamente consciente de ello y demandar medidas correctoras urgentes, se dedica a negarlo o a buscar absurdas explicaciones alternativas que no se sostienen de ninguna manera mínimamente seria.

Explotación salvaje de poblaciones animales que terminan con el declive de las especies, deforestación masiva, imbéciles populistas como Jair Bolsonaro o Mike Pompeo capaces de irresponsabilidades como acabar con la Amazonia o plantear que la pérdida del hielo ártico es una oportunidad para el comercio… estamos en situación de emergencia total, el ser humano se ha convertido en una plaga devastadora que acaba con el planeta a una velocidad sin precedentes, pero solamente verás menciones tangenciales en los informativos con imágenes de animalitos en peligro, como si la amenaza fuese algo romántico, como que no los vamos a ver más que en el zoo. No, la amenaza no es que se desaparezcan los osos polares o las tortugas marinas: la amenaza es la pérdida del balance, un balance absolutamente necesario, imprescindible para la supervivencia de la propia especie humana.

No te quedes con “un informe alarmante más”, ni con “qué pesado está Enrique con estos temas”. Por favor, haz clic en los enlaces, lee, infórmate, entérate de lo que realmente está pasando. Esta entrada solo está pensada y escrita para organizarte los enlaces de una manera que te resulte cómoda para entender lo que está pasando. No es una amenaza para tus hijos ni para tus nietos, es una amenaza para ti y para tu forma de vida. No te quedes con lo que escribo yo, profundiza y busca más información. Es mucho, muchísimo más grave de lo que nunca pudimos llegar a imaginar, y está pasando ya: no dentro de unas décadas, sino ahora. Estamos viendo cómo el planeta se convierte en una olla a presión y cómo desaparece una de cada cuatro especies mientras, estúpidamente, miramos hacia otro lado y pretendemos que se puede seguir viviendo de la misma forma en que hemos vivido toda nuestra vida.