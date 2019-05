Sobre el aprendizaje en la era digital

Dentro de mi colaboración con el observatorio francés de innovación Netexplo, he publicado un capítulo dentro de un libro titulado “Digital learning in the digital era”, que titulé “Education: from information to reputation”.

Netexplo es una de mis citas obligadas de todos los años: un evento enormemente refrescante, que me pone en contacto con tendencias en innovación, estudiar de cerca y con bastante nivel de detalle una buena cantidad de proyectos innovadores, de conocer a sus fundadores, y además, de discutirlos y comentarlos con profesores de innovación de muchas otras universidades e instituciones.

En mi capítulo abordo el tema de las fake news como síntoma de una educación fallida, y la necesidad de administrar el contenido de aprendizaje para, en una era de hiperabundancia e hiperaccesibilidad de información, desarrollar la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, la información de la opinión. De lo contrario, seremos una sociedad de inútiles.

“El pensamiento crítico debe ser un elemento fundamental en la educación de nuestros hijos si no queremos terminar con una sociedad de idiotas”

Podéis descargar el libro íntegro desde la página correspondiente de Netexplo utilizando la contraseña “superexplo” (sin comillas).