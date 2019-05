Más paradoja de la tolerancia

Facebook decide aplicar la paradoja de la tolerancia originalmente enunciada por el filósofo Karl Popper sobre la que ya hablamos anteriormente, y excluye de su plataforma a una serie de personajes y organizaciones que van desde la extrema derecha al islamismo radical y que tenían en común el recurso constante al llamado discurso del odio.

Incluso en un país cuya primera enmienda constitucional establece que el estado no puede perseguirte en función de lo que digas o pienses, es importante tener en cuenta que tal enmienda no quiere decir que todos estén obligados a escuchar lo que piensas, a hospedarlo en su plataforma o a tratarte con tolerancia cuando predicas lo contrario. Si, en función de lo que piensas o dices, eres aislado, sometido a cordones sanitarios, insultado o excluido, es tu problema por pensarlo o decirlo, no el problema del estado.

A pesar de no haberlo hecho especialmente bien y de haber permitido durante horas que los excluidos hiciesen toda una campaña publicitaria y trasladasen toda su actividad a otras plataformas, la decisión de Facebook tiene todo el sentido del mundo, y debería ser imitada por todos aquellos que gestionan una plataforma, porque la tolerancia ilimitada conduce irremisiblemente a la desaparición de la tolerancia. Una sociedad madura no es necesariamente una en la que todo se puede hablar, sino una que aprende a definir bien los límites de lo que se puede hablar y lo que no.

El problema, lógicamente, surge cuando esas plataformas operan en países en los que la intolerancia se ha convertido en una opción políticamente muy representada, o que incluso ha llegado al gobierno. Para algunas redes sociales, eliminar la intolerancia significaría excluir, por ejemplo, a una parte significativa de los políticos republicanos en los Estados Unidos, y posiblemente incluso al mismísimo presidente del país. Cuando ese tipo de discursos intolerantes llegan a ser representativos de una parte importante de la población o incluso llegan al poder, entonces es cuando la sociedad tiene un verdadero problema, y las redes sociales pasan a ser, simplemente, un reflejo de un problema mucho más importante.

Mientras no entendamos que las reglas de la sociedad evolucionan con el tiempo, y que cosas que resultaban perfectamente correctas y que podían someterse a discusión hace algunas décadas hoy no merecen siquiera poder ser planteadas, seguiremos arrastrando el problema.