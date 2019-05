Google anuncia en su Google I/O un cambio en el sistema de puntuación de las apps en su plataforma Play Market, que dará más peso a las puntuaciones emitidas más recientemente y lo quitará a las que se produjeron en versiones más antiguas, permitiendo que la puntuación obtenida refleje mejor lo que una app es en este momento frente a los problemas que pudo tener en versiones anteriores.

La idea es ofrecer a los desarrolladores una manera de combatir uno de los problemas de los sistemas de puntuación social: el impacto de un episodio concreto. En el caso de Apple con su App Store, el problema se soluciona permitiendo a los desarrolladores que pongan a cero sus puntuaciones cada vez que suben una nueva versión, algo que, en cualquier caso, exige una gestión cuidadosa y la compañía recomienda no hacer demasiado a menudo.

En realidad, el impacto de malas puntuaciones obtenidas hace tiempo es solo uno de los problemas que aquejan al sistema de puntuación social de las plataformas de aplicaciones. En la práctica, el impacto de estas puntuaciones es elevadísimo: una mala nota puede hacer que muchos usuarios opten por no instalarse una app, y en un entorno fuertemente competitivo, es susceptible de condenarla a la irrelevancia. El problema es que muchas de las puntuaciones que emiten los usuarios, en realidad, no reflejan el verdadero funcionamiento de la app, sino que se emiten por otras muchas razones no exactamente rigurosas y por criterios interpretados muy a la ligera: hay apps, por ejemplo, que reciben oleadas de malas evaluaciones cuando no están disponibles en un mercado determinado, cuando no están aún disponibles más que mediante invitación, o cuando, por ejemplo, expulsan a usuarios por algún tipo de comportamiento indebido. Si una app, por ejemplo, expulsa a usuarios que manifiestan un comportamiento censurable o que denota una actitud inadecuada, es habitual que se encuentre con que esos usuarios en muchos casos correctamente expulsados reaccionan inmediatamente acudiendo a la plataforma de aplicaciones correspondiente y emitiendo una puntuación mínima, lo que puede lastrar la nota global y provocar un problema a la hora de llegar a más usuarios o de aparecer en los rankings en una posición que merezca un mínimo de atención.

El problema, por tanto, está en la escasa granularidad del sistema de puntuación social, y en un uso incorrecto por parte de usuarios que tienden a utilizarlo más como una especie de buzón de quejas que como una genuina forma de puntuar su funcionalidad. La solución, obviamente, no es sencilla: toda app tiene interés por generar evaluaciones, pero si estas son malas, pueden suponer una condena al ostracismo, sobre todo al principio, cuando las aplicaciones están aún en fase de pruebas, a veces aún con problemas ocasionales de funcionamiento, y se ven lastradas por usuarios impacientes que “lo quieren todo y lo quieren ya”. Hemos construido un sistema aún imperfecto, y lo hemos convertido en una especie de métrica universal, en un juez inexorable capaz de decidir quién se bautiza y quién no, con todo lo que ello conlleva: aquellas apps con un presupuesto de marketing más elevado pueden pensar en hacer campañas que diluyan el peso de evaluaciones malas entre un mayor número de usuarios atraídos por los medios, pero los pequeños desarrolladores, sin duda, lo tienen mucho más difícil, y tienen que pensar con mucho cuidado su los términos de la ecuación entre expectativas prometidas y funcionalidad entregada en cada momento.

El mismo problema ocurre cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a evaluaciones en plataformas sociales de otro tipo, como las de hoteles o restaurantes: una mala evaluación puede deberse a que tu establecimiento es malo, pero también a usuarios mosqueados por alguna característica (dificultad para obtener una mesa, por ejemplo) o a casos incluso más peregrinos, como confusiones de nombre o problemas con connotaciones políticas. En esos casos, en los que muchos usuarios se coordinan para emitir malas recomendaciones sin una base real – dado que no han visitado realmente el establecimiento y se limitan a poner en práctica un patrón como represalia – la plataforma pasa a reflejar una puntuación muy baja que determina que otros posibles usuarios no informados de ese problema puntual dejen de considerar el establecimiento o que este no aparezca en ningún ranking de la propia plataforma, con el posible perjuicio económico que ello puede generar.

Los sistemas de evaluación social son un avance muy interesante y sin duda muy potente. Sin embargo, las personas somos poliédricas, y muchas veces, emitimos puntuaciones debido a factores que poco tienen que ver con el hecho que estaba supuestamente siendo evaluado, sea la funcionalidad de una app o la calidad de un establecimiento. Introducir elementos correctores no es sencillo, y seguramente pasa por una gran atención de los desarrolladores o propietarios de establecimientos para contestar a esas evaluaciones, pero también por otros sistemas, como el de dotar a esas evaluaciones de cierta caducidad o permitir que sean reiniciadas. Cuando utilicemos este tipo de sistemas, sea desde el lado de la oferta o el de la demanda, pensemos en lo que nuestros votos pueden llegar a conllevar para personas que han puesto en muchos casos en un proyecto mucho más que tiempo o dinero.