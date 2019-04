… y los patinetes resultaron ser importantes!

Datos recién publicados por la National Association of City Transportation Officials (NACTO) norteamericana revelan que los patinetes eléctricos de uso compartido se han convertido en la auténtica estrella de la micromovilidad en las ciudades: desde el inicio de su popularización el año pasado, se han convertido, con 38.5 millones de desplazamientos, en una opción casi tan popular como las bicicletas, y lo más importante, han contribuido a prácticamente duplicar (45.8%) el número de desplazamientos mediante soluciones de micromovilidad. En muchos sentidos, el patinete eléctrico se está convirtiendo en una de las formas más evidentes de solucionar los muchos problemas de las ciudades e incluso de hacerlas más seguras.

El informe de NACTO no deja lugar a dudas: a pesar de las restricciones impuestas en muchas ciudades durante la fase de introducción, los patinetes han elevado enormemente su popularidad, y han conseguido mejorar de manera muy clara tanto la percepción de la micromovilidad como su nivel de uso, muy importante a la hora de reducir la dependencia del automóvil. Ofrecer a los habitantes de una ciudad alternativas para sus desplazamientos cortos les permite plantearse la posibilidad, en muchos casos, de sustituir al vehículo privado y optar por una combinación de posibilidades que, en muchos casos, pueden incluir el transporte público.

A la hora de tomar decisiones sobre este tipo de alternativas en las ciudades, es muy importante estudiar casos que comenzaron a ofrecerlas con anterioridad. Las ciudades norteamericanas, a pesar de tener en la mayor parte de los casos un trazado en el que predominan distancias relativamente largas y que fue diseñado en gran medida en torno al automóvil, están mostrando unas dinámicas de uso de vehículos como las bicicletas compartidas (eléctricas o no) y los patinetes enormemente interesantes, a pesar de tener un ratio de accidentalidad algo superior al de las bicicletas – en parte debido probablemente a la novedad de su uso y a la ausencia de una planificación clara que determine en qué partes de las vías utilizarlos. Las posibilidades en ciudades europeas con trazados más antiguos, cascos viejos con calles estrechas y distancias habitualmente más cortas apuntan a posibilidades mucho más ambiciosas.

Las imágenes de patinetes tirados en medio de las aceras obstaculizando el paso de los peatones van convirtiéndose, como era perfectamente esperable, en cada vez más anecdóticas a medida que crece la cultura de su uso, y cada vez son más las compañías de todos los tamaños que buscan su sitio en un mercado sujeto a un muy elevado nivel de dinamismo.

En las fases iniciales de adopción de cualquier tecnología es fácil escuchar a escépticos minusvalorando su posible impacto, ridiculizándola o planteando supuestos problemas para ellos completamente imposibles de solucionar que invalidan su posible uso. Con la experiencia de un año en ciudades que llevaron a cabo su adopción, el patinete eléctrico ha conseguido demostrar que no solo no es “un juguete para niños”, sino que además, puede contribuir significativamente a desarrollar hábitos de movilidad mucho más saludables y más limpios, y a generar una cultura de uso más sostenible. Conseguir duplicar el número de desplazamientos mediante opciones de micromovilidad es un hito importante, más aún en ciudades norteamericanas, y ofrece muchas posibilidades en términos de planificación urbana. Los que consideraban el patinete como una opción anecdótica, una moda o un juguete, sencillamente, se equivocaron.

Con un mínimo de voluntad política para establecer las prioridades adecuadas, se pueden obtener beneficios muy interesantes. Los patinetes eléctricos, indudablemente, no serán nunca una solución universal para todos los públicos. Pero con los elementos adecuados de planificación, sí pueden llegar a ser una parte muy significativa de la solución de muchos de los problemas en el replanteamiento de nuestras ciudades.

This post is also available in English in my Medium page, “Who’d have thought it? Scooters are officially part of the urban transportation solution“