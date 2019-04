Twitter marca la diferencia

Un reciente estudio de Pew Research Center viene a demostrar algo interesante: que los usuarios de Twitter difieren sensiblemente de la media de la población norteamericana, son generalmente más jóvenes, con mayor nivel de educación, con más dinero, y más despiertos y conscientes de la actualidad.

El estudio refleja que Twitter es una red en la que el 10% de los usuarios crean en torno al 80% de los tweets y muchos usuarios se limitan a escuchar lo que otros dicen, pero aún así, se mantienen mejor informados y con puntos de vista más equilibrados y plurales que los usuarios de otras redes en las que la “cámara de eco” se manifiesta de forma más marcada. Frente a quienes afirmaban que Twitter se había convertido en el reino de la ultraderecha, donde los seguidores de Donald Trump verdaderos y falsos campaban a sus anchas y donde el aún presidente protestaba a la compañía por sus seguidores perdidos, surge una nueva narrativa: la de personas que utilizan Twitter para mantenerse informados de manera razonablemente plural, expandiendo su base de intereses gracias no solo a los tweets de sus seguidores, sino a los retweets de otros y a las tendencias, y que consiguen gracias a ello una conexión más sana con el entorno informativo que les rodea.

Hace muchos años que recomiendo a mis alumnos mantener abierta su cuenta de Twitter e informarse a través de ella de los temas que les interesan. A lo largo del tiempo, he visto desde cómo Twitter surgía y crecía fuertemente hasta convertirse en algo completamente habitual en mis alumnos que no era necesario recomendar, hasta caídas en las que muchos alumnos no tenían cuenta en Twitter o afirmaban no utilizarla. Cuando, en 2015, encontré una investigación publicada en Sloan Management Review que afirmaba que los usuarios de Twitter expuestos a una red diversa de opiniones eran capaces de generar mejores ideas, la incorporé a mi argumentario de manera entusiasta, no solo por ser una investigación con una base rigurosa, sino porque, además, coincidía perfectamente con mi percepción del tema.

Twitter tiene muchos problemas, pero indudablemente, está dispuesta a trabajar para solucionarlos. Sus últimos resultados trimestrales mostraban un incremento de la facturación del 18% y un crecimiento de usuarios del 11% a pesar de que la compañía está eliminando alrededor de diez cuentas cada segundo, algo que supone no solo un esfuerzo enorme, sino además, un compromiso genuino con el crecimiento de calidad y sostenible que otras redes, decididamente, no están haciendo.

Para mí, Twitter es, sin duda, la red con un mejor ratio de señal vs. ruido. Con sus cosas, como todo, pero completamente insustituible. Si no existiese, habría que inventarla.