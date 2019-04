¿Qué son cinco mil millones para Facebook?

La presentación de resultados trimestrales del primer trimestre de 2019 de Facebook revela que la compañía espera ser multada por la FTC norteamericana por violaciones de la privacidad con un importe calculado entre los tres mil y los cinco mil millones de dólares, la multa de este tipo más importante de la historia de los Estados Unidos por varios órdenes de magnitud. El récord anterior había sido una multa de $22.5 millones a Google en 2012 por manipular la configuración de privacidad en el navegador Safari de Apple.

Cinco mil millones de dólares suenan a una auténtica barbaridad de dinero, a un intento de ejemplarizar y dejar claro que determinadas cosas, como exponer los datos personales de cincuenta millones de norteamericanos y dar lugar al mayor proceso de interferencia y manipulación electoral de la historia de la democracia, no pueden permitirse. Muchos pensarán que Facebook, finalmente, va a pagar por su patente irresponsabilidad con respecto a la privacidad. Y sin embargo, para Facebook, que ingresa 56,000 millones de dólares anuales, hablamos de una multa que supone dos semanas de ingresos, como si te ponen una simple multa de aparcamiento. No solo eso, sino que la compañía, que sin duda sabe mantener contentos a sus accionistas, anuncia los resultados, y se encuentra con que el mercado respira con alivio ante el importe de la multa y la cotización de la compañía se eleva en $40,000 millones.

Es fantástico: tu irresponsabilidad provoca una auténtica barbaridad que es aprovechada para manipular la democracia no de un país, sino de varios. Demuestras, además, que no solo no fue un fallo aislado sino una posibilidad que el sistema permitía a cualquiera, que tu forma de trabajar es así, y que los escándalos de privacidad se siguen sucediendo uno detrás de otro, hasta prácticamente anteayer, porque las reglas no van con Facebook. Pero cuando te multan con la multa récord de la historia de los Estados Unidos, tus inversores saltan de contentos y hacen subir la cotización de la compañía unas diez veces más que el importe de la multa, demostrando que la ética en los negocios es un concepto completamente prescindible.

Genial. Nos merecemos todo lo que nos ocurra. O más.